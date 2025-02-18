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新北聯醫獲贈2台高壓氧單人艙 侯友宜現身揭牌

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
名賢金屬工業股份有限公司董事長方秉仁（左四）捐贈新北聯醫單人高壓氧艙與超音波儀器設備各兩台，並捐贈新北市政府消防局第三救災救護大隊一批搶救器材，新北市長侯友宜（左五）上午出席捐贈儀式，並頒發感謝狀。記者葉信菉／攝影
名賢金屬工業股份有限公司董事長方秉仁（左四）捐贈新北聯醫單人高壓氧艙與超音波儀器設備各兩台，並捐贈新北市政府消防局第三救災救護大隊一批搶救器材，新北市長侯友宜（左五）上午出席捐贈儀式，並頒發感謝狀。記者葉信菉／攝影

名賢金屬工業股份有限公司董事長方秉仁今捐贈新北市立聯合醫院2台高壓氧單人艙、超音波及消防局搶救器材。新北市長侯友宜今出席，為聯醫高壓氧中心揭牌，致詞提及捐贈金額達1900萬，並用在刀口上，好的醫院需要好醫師及設備，這次翻新將為市民提供優質醫療服務。

侯友宜致詞提及，這次捐贈聯醫2台高壓氧單人艙、消防局搶救器材，捐贈金額達1900萬，其中1000萬買2台高壓氧設備、500萬買2台彩色超音波系統，以及400萬搶救器材一批，都是用在刀口上，好的醫院需要好醫師及設備，過去高壓氧設備較老舊藉由這次翻新，盼讓民眾享有更完善且安心的照護服務。

新北聯醫項正川院長指出，高壓氧療程需遵從醫師醫囑進行，病人進入單人密閉高壓氧艙後，利用艙內常壓增加血管含氧量，改善缺氧情況，讓傷口能有效癒合達到保護效果，且針對一氧化碳中毒病人，也能透過高壓氧治療，盡快排出一氧化碳等有毒物質。此外，高壓氧艙安全機制上有緊急洩壓功能及不斷電2小時配置，並設置獨立液化氧氣槽。

新北聯醫約用護理師林瑋琪說，醫療用高氣壓達2至3個大氣壓，相較非醫療用最多僅到1.4個大氣壓，且這次受贈的事單人艙的純氧加壓，相比多人艙是空氣加壓，病患可不用帶面罩，治療時間也會縮短。目前高壓氧健保給付項目有一氧化碳中毒、放射性骨壞死、慢性骨髓炎等疾病，而新北聯醫自費價格1小時2千元起跳，相對其他醫療院所實惠。

名賢金屬工業股份有限公司董事長方秉仁捐贈新北聯醫2台高壓氧單人艙。記者劉懿萱／攝影
名賢金屬工業股份有限公司董事長方秉仁捐贈新北聯醫2台高壓氧單人艙。記者劉懿萱／攝影
名賢金屬工業股份有限公司董事長方秉仁（左四）捐贈新北聯醫單人高壓氧艙與超音波儀器設備各兩台，並捐贈新北市政府消防局第三救災救護大隊一批搶救器材，新北市長侯友宜（左五）上午出席捐贈儀式，並頒發感謝狀。記者葉信菉／攝影
名賢金屬工業股份有限公司董事長方秉仁（左四）捐贈新北聯醫單人高壓氧艙與超音波儀器設備各兩台，並捐贈新北市政府消防局第三救災救護大隊一批搶救器材，新北市長侯友宜（左五）上午出席捐贈儀式，並頒發感謝狀。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜今出席，為新北聯醫高壓氧中心揭牌。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席，為新北聯醫高壓氧中心揭牌。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 新北 醫師

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