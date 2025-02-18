新北聯醫獲贈2台高壓氧單人艙 侯友宜現身揭牌

名賢金屬工業股份有限公司董事長方秉仁今捐贈新北市立聯合醫院2台高壓氧單人艙、超音波及消防局搶救器材。新北市長侯友宜今出席，為聯醫高壓氧中心揭牌，致詞提及捐贈金額達1900萬，並用在刀口上，好的醫院需要好醫師及設備，這次翻新將為市民提供優質醫療服務。

侯友宜致詞提及，這次捐贈聯醫2台高壓氧單人艙、消防局搶救器材，捐贈金額達1900萬，其中1000萬買2台高壓氧設備、500萬買2台彩色超音波系統，以及400萬搶救器材一批，都是用在刀口上，好的醫院需要好醫師及設備，過去高壓氧設備較老舊藉由這次翻新，盼讓民眾享有更完善且安心的照護服務。

新北聯醫項正川院長指出，高壓氧療程需遵從醫師醫囑進行，病人進入單人密閉高壓氧艙後，利用艙內常壓增加血管含氧量，改善缺氧情況，讓傷口能有效癒合達到保護效果，且針對一氧化碳中毒病人，也能透過高壓氧治療，盡快排出一氧化碳等有毒物質。此外，高壓氧艙安全機制上有緊急洩壓功能及不斷電2小時配置，並設置獨立液化氧氣槽。