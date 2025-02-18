北市親子館滿意度奪冠 全年吸引近130萬人次親子到訪

北市力推「一區一親子館」政策，12個行政區共有13處，去年服務量平均每月達10萬人次、全年近130萬人次。社會局表示，依研考會民意調查結果顯示，親子館滿意度為北市各類場館最高，市民滿意度高達8成以上，深獲喜愛及肯定。

社會局說，北市親子館為6歲以下學齡前幼兒打造專屬免費的互動、遊戲、成長的親子遊憩空間，舉辦各項多元親子活動、親子廚房、感統課程、家長支持團體，協助育兒階段疑難雜症等。

13家親子館各有特色，文山親子館全館以手做素材布置環境，士林親子館是全國第一座以安全為主題、設有交通體驗互動區的親子館，大安親子館以蒙特梭利為營運主題，北投親子館設有豐富廚房設施、規畫多元文化親子廚房創意料理，信義及松山親子館為獨創安全環保幼兒木質教玩具，南港親子館則是兔寶寶樂園提倡生命教育重要性。

至於2023年全新營運「共融式旗艦型廣慈親子館」，全館軟硬體設備注入共融概念，不只無障礙規畫、動線較其它親子館寬敞，也會不定期展出新住民或身心障礙朋友創作作品。社會局說，北市親子館的親子共學共玩課程完全免費，更是全台唯一。

社會局表示，親子館每場次館內清潔消毒，並備有完善消毒殺菌設備；館內增設「強效極靜甲醛偵測空氣清淨機」或「出迴風口除菌設備」，13家親子館已全數取得環保局室內空品的金級認證標章。另外，北市公辦托嬰機構86家也全數達成金級認證標章，以提供舒適及卓越品質托育空間。