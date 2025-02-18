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北榮桃分院護理師退休被召回重上崗 拾畫筆紓壓開畫展

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
北榮桃園分院護理師陳麗評創作聯展，院長彭家勛肯定她的表現。圖／北榮桃園分院提供
北榮桃園分院護理師陳麗評創作聯展，院長彭家勛肯定她的表現。圖／北榮桃園分院提供

台北榮總桃園分院護理師陳麗評從事護理工作30年，50歲選擇退休與規畫人生下半場，但面對護理人力短缺和醫院力邀，她思考後決定重回門診繼續和團隊守護病患健康，暫緩環遊世界的夢想，但她重拾了兒時對繪畫的熱愛，甚至還參加畫展，展現藝術之路的繽紛色彩。

陳麗評因緣際會下，發現桃園區大有里社區油畫創作班招學員，她於是報名利用下班時間上課，雖然不是藝術科班出身，也少了美術繪畫基礎，學習過程也有挫折，但是她沒有因此打退堂鼓。

一開始，先臨摹他人作品，或以自己旅遊時拍攝的美景照片作為創作題材，但總感覺似乎缺少了些無以名之的元素，筆觸難表現想表達的情感和意境。

一直到閱讀宋詞詠山水、百花、草木的詩作，尤其是陳師道「山開兩岸柳，水遶數家村」名句所描繪的景象令人神往，讓陳麗評深受啟發，詩人為了總覽山水的整體輪廓，採用了多點透視，上下流盼，遠近觀望。她認為字詞看似平淡無奇，其實寫景如畫，讀詩如看畫，看畫如讀詩，雖說國畫與油畫手法不同，但意境是相通的，是啟蒙、也是體會。

陳麗評深切感受學習永遠不嫌晚，她舉例「元四家」之首黃公望50歲開始學畫，傳世作品「富春山居圖」流傳了700餘年，也是故宮受矚目的典藏。「我明白，以我的資質，根本難望其項背，但他（黃公望）作畫的堅持與毅力是我的榜樣」，陳麗評表示在學習期間，無論平日或假日，幾乎每天埋首於工作室，學習雖然辛苦，但心靈充滿無法言喻的喜悅。

經過一年努力不懈，在大有里里長的推廣下，市政府文化局與北榮桃園分院主辦，在桃園分院文化走廊舉行創作首次聯展，其中多幅是陳麗評精心創作的油畫作品，獲得同仁和畫界肯定，也受到同事們的熱烈鼓勵與祝福。她表示還要持續精進技藝，創作更多融合情感與心靈的作品，讓藝術學習之路更加豐厚多彩、更上層樓。

北榮桃園分院院長彭家勛說，陳麗評把護理師對生命的關愛，延續到藝術創作之中，這分跨界而來的熱情令人動容。她用畫筆描繪的不僅是風景，更是她對生活的體悟與情感的流露，從守護病患到揮灑色彩，她的故事詮釋了學習與夢想不受年齡所限，持之以恆便能開出璀璨之花；她的藝術之路將如同她的護理生涯一般，溫暖人心，持續散發光芒。

夢想 桃園

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