25歲陶藝家卓惟 獲台灣國際陶藝雙年展最年輕得獎者

從小在新北鶯歌長大的25歲陶藝家卓惟，首次挑戰2024臺灣國際陶藝雙年展，便以作品《定風波》在1216件參賽作品中脫穎而出，獲得評審推薦獎，成為該展歷屆最年輕的台灣得獎者。這次能站上世界級陶藝競賽的舞台，讓卓惟直呼意外又興奮，勉勵自己未來持續精進創作。

卓惟的作品《定風波》靈感來自蘇東坡的詞，造型如同寧靜的海浪，表達在逆境中尋找平靜的意念。作品透過形態與材質變化，營造安定氛圍，獲得評審一致肯定，認為其風格抽象簡潔，卻富有強烈的情感張力，在眾多參賽作品中格外突出。

回憶創作之路，卓惟說自己從小把陶藝家父親卓銘順的泥土邊角料當作「扮家家酒」的食材玩耍，耳濡目染下愛上陶土。國中時，她便能掌握泥土特性，創作出栩栩如生的立體作品，並以白馬雕塑《白駒過隙》拿下全國生肖陶藝競賽特優，從此更確立了對陶藝的熱愛。「對我來說，陶土就像是血液的一部分，從小到大一直流淌在生活裡。」她說。