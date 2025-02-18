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從惡臭溝渠到生態樂園 地方關注瓦磘溝的下一步

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
整治完成的瓦磘溝周邊綠意盎然。圖／新北市水利局提供
整治完成的瓦磘溝周邊綠意盎然。圖／新北市水利局提供

橫跨新北中和、永和區的瓦磘溝曾是飄散惡臭的排水溝渠，近年蛻變成充滿綠意與生機的水岸。近日當地居民驚喜發現，瓦磘溝的魚群大爆發，生機盎然，水利局在當地做生態調查，發現有115種物種，水利局長宋德仁說，整治瓦磘溝是完成一件不可能的任務，市府將透過市地重劃等方式，持續強化環境的營造。

新北市議員金瑞龍說，瓦磘溝目前綠美化已有成果，當地居民對瓦磘溝下一步有更大期待，地方有一些討論徵收的聲音，市府可透過市地重劃等方式，持續提升瓦磘溝周邊環境，讓動線更連貫，也有助於整體規畫。

瓦磘溝昔日是當地居民童年嬉戲的清澈小溪，隨著都市發展及人口增長，汙水排放與淤泥沉積問題日益嚴重，使得這條溪流成為臭氣熏天、毫無生機的臭水溝。問題相當棘手，歷任市長都想解決，卻礙於經費龐大等因素而卻步。

「這原本是個不可能的任務！」水利局局長宋德仁坦言，瓦磘溝問題存在已久，周邊發展密度高，施工空間狹小，水位受潮汐影響，渠道平緩流速慢，要改善難度頗高。

水利局2021年啟動歷時2年的「瓦磘溝渠底改善計畫」，透過施作「子溝」來加快流速，讓原本滯留的汙水能快速排出，避免淤積而產出臭味，還從新店溪引入清澈河水，使水質得到稀釋及循環，提升自淨能力，進一步改善水質。

渠底的徹底改良也是關鍵之一，過去因淤泥沉積成為惡臭的主要來源，改善工程採用水泥混合底泥來改善土質，使底泥更加穩固，大幅削減臭味。原本預估整治計畫要花費200億元，最終花費僅約2.7億元，成功解決困擾當地數十年的問題。

新北市長侯友宜原本對瓦窯溝的期許是「不發臭」，如今瓦磘溝生態逐漸復甦，河道附近綠意盎然，經過水利局生態調查，如今瓦磘溝的物種已達115種，魚群更是大爆發，讓這條曾經死寂的河道重新煥發生機。

瓦磘溝被稱為中永和的母親之河，昔日水質惡劣、飄散惡臭，毫無生機。圖／新北市水利局提供
瓦磘溝被稱為中永和的母親之河，昔日水質惡劣、飄散惡臭，毫無生機。圖／新北市水利局提供
整治完成的瓦磘溝能看到魚群在水中悠遊。圖／新北市水利局提供
整治完成的瓦磘溝能看到魚群在水中悠遊。圖／新北市水利局提供
整治完成的瓦磘溝經過統計物種已達115種。圖／新北市水利局提供
整治完成的瓦磘溝經過統計物種已達115種。圖／新北市水利局提供
新北市水利局長宋德仁談到瓦磘溝的改變，神情滿是驕傲。記者張策／攝影
新北市水利局長宋德仁談到瓦磘溝的改變，神情滿是驕傲。記者張策／攝影
瓦磘溝昔日汙泥淤積，飄散惡臭。圖／新北市水利局提供
瓦磘溝昔日汙泥淤積，飄散惡臭。圖／新北市水利局提供
整治完成的瓦磘溝生機盎然，能看到烏龜在石頭上曬太陽。圖／新北市水利局提供
整治完成的瓦磘溝生機盎然，能看到烏龜在石頭上曬太陽。圖／新北市水利局提供

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