從惡臭溝渠到生態樂園 地方關注瓦磘溝的下一步

橫跨新北中和、永和區的瓦磘溝曾是飄散惡臭的排水溝渠，近年蛻變成充滿綠意與生機的水岸。近日當地居民驚喜發現，瓦磘溝的魚群大爆發，生機盎然，水利局在當地做生態調查，發現有115種物種，水利局長宋德仁說，整治瓦磘溝是完成一件不可能的任務，市府將透過市地重劃等方式，持續強化環境的營造。

新北市議員金瑞龍說，瓦磘溝目前綠美化已有成果，當地居民對瓦磘溝下一步有更大期待，地方有一些討論徵收的聲音，市府可透過市地重劃等方式，持續提升瓦磘溝周邊環境，讓動線更連貫，也有助於整體規畫。

瓦磘溝昔日是當地居民童年嬉戲的清澈小溪，隨著都市發展及人口增長，汙水排放與淤泥沉積問題日益嚴重，使得這條溪流成為臭氣熏天、毫無生機的臭水溝。問題相當棘手，歷任市長都想解決，卻礙於經費龐大等因素而卻步。

「這原本是個不可能的任務！」水利局局長宋德仁坦言，瓦磘溝問題存在已久，周邊發展密度高，施工空間狹小，水位受潮汐影響，渠道平緩流速慢，要改善難度頗高。

水利局2021年啟動歷時2年的「瓦磘溝渠底改善計畫」，透過施作「子溝」來加快流速，讓原本滯留的汙水能快速排出，避免淤積而產出臭味，還從新店溪引入清澈河水，使水質得到稀釋及循環，提升自淨能力，進一步改善水質。

渠底的徹底改良也是關鍵之一，過去因淤泥沉積成為惡臭的主要來源，改善工程採用水泥混合底泥來改善土質，使底泥更加穩固，大幅削減臭味。原本預估整治計畫要花費200億元，最終花費僅約2.7億元，成功解決困擾當地數十年的問題。