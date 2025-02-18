台北民生社區專法修訂公展 都發局：持續蒐集居民意見

台北市民生社區為專用特區，都市更新、新建大樓等都受到規範限制，北市府近期展開相關要點修訂，並公開展覽40天，其中，居民認為人行道空間及爭論的容積率200%仍有所疑慮，都發局回應，目前尚未定案，蒐集民眾意見後再交由都委會審議。

民生社區為台灣第一座美式街廓規畫的示範社區，在民國69年時制定民生社區管制要點，規範土地使用、建築設計及人行空間退縮等，時間更迭，房屋漸漸老舊，民眾陳情反映希望能鬆綁規範，整合更新。此外，加上民生汐止線規畫，因而考量都市計畫通盤檢討案徵求意見，在今年辦理公開展覽。

此次修訂重點囊括敦化北路、民權東路、塔悠路及延壽街所圍的民生社區共11里、面積約127.8公頃。其中，爭論許久的住宅用地不得超過200%仍舊維持，但舊有規定的住宅用地的建蔽率不得超過50%，則放寬到不得超過55%，並備註受限機場航高建築基地的建蔽率得放寬為75%。

另一項則是，舊有規定留設人行道部分，寬6公尺到寬18公尺以上的道路兩旁人行道，要個留2到4公尺道路空間。修改後以18公尺道路為基準，未達18公尺要留設3公尺帶狀式開放空間，人行道淨寬至少1.5公尺；18公尺以上，要留設4公尺以上帶狀式開放空間，人行淨寬至少2.5公尺。

富錦里長李煥中認為，新的人行道規範中提到帶狀式空間，管理機關就由以往市府單位，改由建築基地的管委會負責，「植栽、鋪面等也是住戶負責？」且人行道空間反倒下降，影響以往民生社區行走的舒適度。此外，容積部分仍舊維持200%，對於居民來說仍不是硬生生比北市其餘地區的225%低。

台北市議員秦慧珠表示，民生社區都市計畫爭取經過多次努力，這次將整個民生社區畫定為更新單元，如此便能適用危老容積，同時民生汐止線的行經，只要在兩站點交會的區域，符合TOD獎勵，又能增加容積獎勵50%。

作為民生社區居民的立法委員王鴻薇也說，服務處接到許多在地民眾關心，這次調整會涉及到商業的開設，但是居民希望能保有以往住宅環境，不希望能有過多商業需求。另外，容積率仍維持200%，依舊低於北市住宅區的225%，這點難以同意。

都發局都市規畫科表示，容積率放寬的部分，涉及到全台北市調整，暫時仍無法放寬，不過北市也有許多容積獎勵能夠申請，包含防災型都更、民生汐止線的TOD獎勵等，因此總計的容積量都能夠提高。針對居民談到希望不要過多的商業進駐，民眾也可以將意見詳細陳述，日後會送到都委會由委員紀錄規範。

都市規畫科說，針對帶狀式空間部分，由於舊有的規範只有寫到人行道，但有可能路上有植栽、自行車爭道等，因此新規範的寫明淨寬，是以保障人行空間設立。