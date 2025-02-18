鼓勵社區響應推淨零 新北低碳社區獎補助最高獲40萬

淨零轉型，社區是重要一環。新北市透過基層社區推動減碳目標，今年環保局持續推「低碳社區標章認證」及「低碳社區改造補助」，社區若依減碳指引取得認證，最高可獲得10萬元獎勵金；社區從事LED照明、充電樁等節電設施改善，可依社區規模及改造項目，最高獲30萬元補助。

環保局表示，新北市自2022年起推出低碳社區標章認證，讓市民自發性地從生活中落實減碳，針對綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為等6大面向，訂定18項指標，透過社區自評及專家學者實地評核，依得分授予社區「白金級」、「金熊級」、「銀鵝級」認證，獎勵金分別為10萬、5萬、2萬元。社區依循認證指標檢討改善後，不但使生活環境品質大幅改善、提升社區形象，同時節省社區花費。

為協助社區推動節能與減碳推動效率，環保局祭出「低碳社區改造補助」，依照小型社區（149戶以下）、中型社區（150戶至299戶）、大型社區（300戶以上）等規模，最高可分別補助10萬元、20萬元、30萬元，其低碳社區改造補助範圍為社區公共區域內公共設施，也會依屋齡、改造項目等條件核予不同比率的補助。例如社區屋齡若達10年以上（以使用執照發照日期為準）將照明系統更換為LED燈，可給予30%補助，未滿10年給予15%補助。

為推廣使用電動車，今年電動車公共充電設備每座補助1萬元、設置公共線槽（提供住戶設置充電設備統一管理管線）每1車位補助1000元，以該線槽最大可服務充電設備數量為上限。

環保局指出，新北低碳社區推動累積多年成果，以113年獲得「白金級」認證的遠雄左岸玫瑰園社區為例，其善用社區綠建築的指標設施－綠屋頂，開放居民種菜，並選擇適合的植物，不僅降低頂樓的室內溫度，更成為住戶們聯繫感情的場域，也將社區住戶淘汰仍堪用的家電或小家具進行修繕，讓垃圾轉變成資源再利用。

此外，隨著電動車輛使用人數逐漸提升，曾獲「金熊級」的台北晴灣社區在社區公共停車格設置電動汽車及電動機車充電椿，提供住戶投幣使用，並張貼文宣鼓勵住戶採用綠色運具，不但減碳還為社區創造收益。