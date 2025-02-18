快訊

72歲男退休月領6萬過得很滋潤 因一興趣「慘賠老本」被迫回頭找工作

侯怡君還原「痛扁小三」 深夜認了情緒頂端：我也被抓傷

半世紀相伴柯爸病逝…柯媽憔悴現身 強打精神回應支持者

聽新聞
0:00 / 0:00

口袋名單大公開！台北市區這些打卡熱點櫻花已盛開

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大安森林公園河津櫻盛開。圖／北市公園處提供
大安森林公園河津櫻盛開。圖／北市公園處提供

台北市區櫻花已進入最美花期，除知名陽明山和樂活公園，台北市中心包括信義、大安、中正區等，都有不用上山就可以輕鬆前往拍照打卡的賞櫻景點，目前花期正盛開。

台北市公園處盤點台北市中心的熱門賞櫻景點，首推信義區市府周邊包括市府北門側、松智公園、象山公園；還有萬華區青年公園；中正區中央藝文公園；及大安區的大安森林公園；北投區嗄嘮別公園及櫻花崗公園；士林區天母公園等，都是賞櫻的知名地點。

萬華區青年公園內有100多株盛開的山櫻花，也為台北市區內的熱門賞櫻地點，目前櫻花正盛開，民眾可在環湖的櫻花步道上悠閒漫遊；還有中正區的中央藝文公園也種有山櫻花正盛開。

大安森林公園內則是有河津櫻正悄然綻放；至於民眾洽公多的市府周邊，北市府北門側、松智公園及象山公園等山櫻花已盛開。

還有北投區嗄嘮別公園，園內植栽60株，目前已有21株櫻花盛開，除了是櫻花主題公園，一般在2月中下旬~3月中旬左右最有看頭，也可以在此遠眺八里觀音山、淡水河以至市區大稻埕一帶不同的風景。

北投櫻花崗公園目前為20株櫻花盛開；士林天母公園目前10株櫻花已盛開。公園處花卉試驗中心主任林育正表示，目前山櫻花、寒櫻與枝垂櫻已經盛放，預計將從2月持續到3月。

至於陽明公園目前櫻花花況，今年山櫻花和八重櫻花期即將結束，接下來2月是昭和櫻和下個月吉野櫻及杜鵑花將接力綻放。

北市信義區象山公園山櫻花盛開。圖／北市公園處提供
北市信義區象山公園山櫻花盛開。圖／北市公園處提供

北市府 大安森林公園 櫻花 賞櫻

延伸閱讀

新北淡水楓樹湖木蘭花季來了 花況五成伴櫻花綻放

阿里山蒸汽火車賞櫻 阿里山賓館推粉紅浪漫櫻花房

阿里山賞櫻列車開跑 限量3梯2月25日開放訂票

下雪了？彰化花壇虎山巖李花盛開 白皚皚美不勝收

相關新聞

口袋名單大公開！台北市區這些打卡熱點櫻花已盛開

台北市區櫻花已進入最美花期，除知名陽明山和樂活公園，台北市中心包括信義、大安、中正區等，都有不用上山就可以輕鬆前往拍照打...

北捷常客優惠縮水 最低7折變85折

面對電價、薪資等營運成本墊高，台北捷運去年董事會通過調整常客優惠行銷方案，將於3月1日上路，由原本7至9折優惠，調整為8...

捷運環狀線災損報告 中工槓上雙北

新北捷運環狀線去年4月3日強震中鋼箱梁位移，新北市府公布鑑定報告，指中華工程未按圖施工，雙北市府共同求償19.27億元。...

汐東線加速 要徑進度超前4.4%

新北市長侯友宜昨到汐止視察捷運汐東線要徑工程進度，要求團隊6月底前完成雨水箱涵，也宣布主體工程3月開工，力拚2032年完...

日春木瓜牛奶 2分店查出缺失

果汁品牌「日春木瓜牛奶」遭網友爆料使用發霉、腐爛木瓜做成飲品販售，有5家分店遭點名，北市衛生局昨前往信義、中正區共3家分...

新北金山金包里慈護宮創意燈籠比賽 傳承媽祖文化

金山區金包里慈護宮在元宵節前特別安排「創意燈籠比賽」，弘揚媽祖文化，促進社區交流，透過創意與藝術的結合，讓媽祖文化在社區中發光發熱，也藉由燈籠比賽，要來激發金山在地學子與地方人士的創意，增強社區凝聚力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。