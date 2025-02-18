口袋名單大公開！台北市區這些打卡熱點櫻花已盛開

台北市區櫻花已進入最美花期，除知名陽明山和樂活公園，台北市中心包括信義、大安、中正區等，都有不用上山就可以輕鬆前往拍照打卡的賞櫻景點，目前花期正盛開。

台北市公園處盤點台北市中心的熱門賞櫻景點，首推信義區市府周邊包括市府北門側、松智公園、象山公園；還有萬華區青年公園；中正區中央藝文公園；及大安區的大安森林公園；北投區嗄嘮別公園及櫻花崗公園；士林區天母公園等，都是賞櫻的知名地點。

萬華區青年公園內有100多株盛開的山櫻花，也為台北市區內的熱門賞櫻地點，目前櫻花正盛開，民眾可在環湖的櫻花步道上悠閒漫遊；還有中正區的中央藝文公園也種有山櫻花正盛開。

大安森林公園內則是有河津櫻正悄然綻放；至於民眾洽公多的市府周邊，北市府北門側、松智公園及象山公園等山櫻花已盛開。

還有北投區嗄嘮別公園，園內植栽60株，目前已有21株櫻花盛開，除了是櫻花主題公園，一般在2月中下旬~3月中旬左右最有看頭，也可以在此遠眺八里觀音山、淡水河以至市區大稻埕一帶不同的風景。

北投櫻花崗公園目前為20株櫻花盛開；士林天母公園目前10株櫻花已盛開。公園處花卉試驗中心主任林育正表示，目前山櫻花、寒櫻與枝垂櫻已經盛放，預計將從2月持續到3月。