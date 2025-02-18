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日春木瓜牛奶 2分店查出缺失

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

果汁品牌「日春木瓜牛奶」遭網友爆料使用發霉、腐爛木瓜做成飲品販售，有5家分店遭點名，北市衛生局昨前往信義、中正區共3家分店稽查，其中1家已歇業，另2家分別有木瓜來源不明、出風口不潔等缺失，遭要求限期改善，複查不合格將開罰。

衛生局表示，昨前往「日春木瓜牛奶」信義區及中正區3家分店稽查，其中1家店已歇業，另2家分店現場均未查獲有發霉及逾期食材等情事，但中正區某分店出風口不潔、信義區某分店業者無法出示木瓜來源憑證，分別要求2家分店19及20日前改善，若複查仍不符規定，將依法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

記者前往信義區分店了解，似乎受到輿情影響，中午用餐尖峰時段該店生意清淡，客人購買木瓜牛奶，店家冰箱內木瓜已切好用保鮮盒裝著，未見發霉木瓜。

對於有網友爆料另外兩家百貨內分店疑使用發霉或腐爛食材，衛生局表示，去年9月有接獲民眾陳情前往稽查，未查獲使用發霉或腐爛食材，無新違規事證，暫時不會再查。

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