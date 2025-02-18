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北捷常客優惠縮水 最低7折變85折

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉朱冠諭陳秋雲王勇超／連線報導
基北北桃TPASS通勤月票，每月花費1200元就能暢行基北北桃4個縣市。本報資料照片
基北北桃TPASS通勤月票，每月花費1200元就能暢行基北北桃4個縣市。本報資料照片

面對電價、薪資等營運成本墊高，台北捷運去年董事會通過調整常客優惠行銷方案，將於3月1日上路，由原本7至9折優惠，調整為85至95折。市長蔣萬安昨坦言，漲電費對北捷整體經營帶來巨大壓力，希望將衝擊降到最低，也鼓勵大家多使用不受影響的1200通勤月票。

北捷表示，3月1日起調整後的北捷常客優惠，每月搭捷運11至20次，現金回饋5%，相當於票價95折；每月搭捷運21至40次，現金回饋10%，相當於票價9折；每月搭捷運41次以上，現金回饋15%，相當於票價85折。

北捷換算以通勤族每趟車資20元，每月搭乘50次計算，原本每月回饋250元，調整為150元，相當於每趟回饋金略減2元；每月支出超過1200元者建議使用1200定期票，30天內可無限搭乘基北北桃轄內公共運輸。至於敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，優惠方式及金額維持現行方案。

一名住新北常通勤到北市的陳姓男子說，每個月透過悠遊付資訊換算通勤費用，以每月搭30至40趟次票價加上常客回饋，支出落在1000元至1100元之間，因此沒考慮買1200月票，此次北捷調整後，回饋明顯變少，之後將改買1200票卡。

北市議員李明賢表示，調整常客優惠形同變相漲價，與政府鼓勵搭乘大眾運輸政策目標有牴觸，北捷應擴大業外收入開源，而非拿忠誠乘客開刀。北市議員顏若芳也說，捷運系統有其公共性，成本轉嫁民眾是下下策。

另，高雄捷運配合政府推廣乘客使用電子票證政策，2008年開通以來，凡使用一卡通或悠遊卡等電子票證搭乘高捷，享有85折優惠，超過16年沒調整，近期也沒有票價調整措施。

桃園大眾捷運公司考量近年電費、人事、機械保養等成本增加，今年1月2日取消機場捷運全線票價10元優惠，恢復原價，往返桃機園區內3站旅客不再享有優惠，非機場端往返票價仍提供5元優惠。今年是否會再調整票價？桃捷昨回應，內部暫無相關討論。

台中捷運表示，電費連年漲價，2022年中捷全年電費7600萬元，2023年9000多萬元，去年破1億元，但目前沒有調高票價規畫。

台北捷運 機場捷運 票價

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