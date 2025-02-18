汐東線加速 要徑進度超前4.4%

新春後萬里區公所迎來第一次的愛心物資發放活動，這次的發放對象為列冊低收入戶、中低收入戶及領有中低收入老人生活津貼的弱勢家庭與長者，約有250戶家庭受惠，萬里區公所期望讓弱勢家庭及長者能夠在充滿希望的春天感受來自社會的溫情。

2025-02-17 19:56