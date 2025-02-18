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汐東線加速 要徑進度超前4.4%

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
捷運汐東線逐步實現，新北捷運工程局提早進行要徑工程施工，新北市長侯友宜昨天到汐止吉林街工區，了解雨水箱涵施工情形，更要求團隊要在今年6月底前完成。記者曾吉松／攝影
捷運汐東線逐步實現，新北捷運工程局提早進行要徑工程施工，新北市長侯友宜昨天到汐止吉林街工區，了解雨水箱涵施工情形，更要求團隊要在今年6月底前完成。記者曾吉松／攝影

新北市長侯友宜昨到汐止視察捷運汐東線要徑工程進度，要求團隊6月底前完成雨水箱涵，也宣布主體工程3月開工，力拚2032年完工。侯說，要徑工程進度目前32.5%，超前4.4%，「汐止人等捷運等了這麼多年，汐東線速度更要快」。

汐東線總長5.56公里，橫跨雙北，共設置6座高架車站及1座機廠，路線行經北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，其中SB10站銜接文湖線東湖站，SB14站能轉乘台鐵汐科站，SB13、14、15站與基隆捷運共站，SB15站銜接基捷。

侯友宜視察捷運汐東線要徑工程新設雨水箱涵時表示，2023年要徑工程開工，白天施作吉林街與福德三路道路拓寬並新設雨水箱涵，晚上遷移大同路一、二段自來水管線。

侯說，目前要徑工程進度超前4.44%，管遷作業去年12月完成，另設雨水箱涵，至今完成約300公尺箱體結構，要求6月底前完工，解決吉林街、福德三路及南陽街周邊，每逢大雨就積淹水問題。新北市捷運局長李政安表示，汐東線主體工程下月動工。

立委廖先翔說，汐東捷運是高架工程，興建前有很多地面工程要先做，市府先遷移管線、拓寬道路，克服問題。市議員白珮茹說，排水箱涵完工後，可將中山高涵洞一帶的水流排入基隆河，化解水患。

基隆捷運 汐東線

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