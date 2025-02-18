捷運環狀線災損報告 中工槓上雙北

新北捷運環狀線去年4月3日強震中鋼箱梁位移，新北市府公布鑑定報告，指中華工程未按圖施工，雙北市府共同求償19.27億元。中工昨表示，未經審核通過絕無法施作，且不可能通過驗收，並質疑雙北市府災損調查報告非司法院列載鑑定單位，立場不公正。

對於中工質疑，新北市長侯友宜昨重申，市府依第三方專家判定報告向中工求償19.27億元，「絕對不退讓」。北市長蔣萬安也說，調查報告是雙北、中工共同同意的公正第三方單位完成，中工若不履責，會採取法律行動。

中工昨舉行記者會，由中工董事長周志明、中工代表律師張冀明等人出面說明。中工指出，結構工程學會承接403地震災損調查，看似以公正第三方之姿調查，但違反「政府採購法」規定，將災害現場勘查責任轉交給新北市土木公會。

中工表示，結構學會明知新北市土木公會受新北市政府管轄，且調查對象為新北市環狀線捷運，竟毫不避諱地委請新北市土木公會現場會勘，做法不僅違反法律規定，甚至已失去公正第三方應有立場；新北市政府及台北市政府顯有球員兼裁判的嫌疑，結構學會所做成的調查報告顯非「公正第三方報告」。

中工委任律師張冀明說，中工依設計圖施工，否則無法通過驗收，新北市稱監造環狀線耐震規定為6級，但第三方調查報告未載明達6級。此外，當初中原站地震偵測儀器關閉，無法偵測地震強度，屬人為疏失。

新北捷運局反擊中工質疑表示，雙北市共同委託結構工程學會分析原因，符合政府採購法規定，該學會為國內結構工程最具公信力機構，參與調查原因分析工作的委員，包括長期從事鐵路橋梁耐震設計學者專家。

新北捷運局也說，鑑定報告明確指向中工未按核定施工圖施作，因完全銑穿調坡板，才導致插銷跳脫、盤式支承失效、鋼箱梁位移。依報告內容，市府一定向中華工程求償19.27億，一毛錢都不會放過。