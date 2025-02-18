聽新聞
0:00 / 0:00

捷運環狀線災損報告 中工槓上雙北

聯合報／ 記者陳美玲邱瑞杰林麗玉／連線報導

新北捷運環狀線去年4月3日強震中鋼箱梁位移，新北市府公布鑑定報告，指中華工程未按圖施工，雙北市府共同求償19.27億元。中工昨表示，未經審核通過絕無法施作，且不可能通過驗收，並質疑雙北市府災損調查報告非司法院列載鑑定單位，立場不公正。

對於中工質疑，新北市長侯友宜昨重申，市府依第三方專家判定報告向中工求償19.27億元，「絕對不退讓」。北市長蔣萬安也說，調查報告是雙北、中工共同同意的公正第三方單位完成，中工若不履責，會採取法律行動。

中工昨舉行記者會，由中工董事長周志明、中工代表律師張冀明等人出面說明。中工指出，結構工程學會承接403地震災損調查，看似以公正第三方之姿調查，但違反「政府採購法」規定，將災害現場勘查責任轉交給新北市土木公會。

中工表示，結構學會明知新北市土木公會受新北市政府管轄，且調查對象為新北市環狀線捷運，竟毫不避諱地委請新北市土木公會現場會勘，做法不僅違反法律規定，甚至已失去公正第三方應有立場；新北市政府及台北市政府顯有球員兼裁判的嫌疑，結構學會所做成的調查報告顯非「公正第三方報告」。

中工委任律師張冀明說，中工依設計圖施工，否則無法通過驗收，新北市稱監造環狀線耐震規定為6級，但第三方調查報告未載明達6級。此外，當初中原站地震偵測儀器關閉，無法偵測地震強度，屬人為疏失。

新北捷運局反擊中工質疑表示，雙北市共同委託結構工程學會分析原因，符合政府採購法規定，該學會為國內結構工程最具公信力機構，參與調查原因分析工作的委員，包括長期從事鐵路橋梁耐震設計學者專家。

新北捷運局也說，鑑定報告明確指向中工未按核定施工圖施作，因完全銑穿調坡板，才導致插銷跳脫、盤式支承失效、鋼箱梁位移。依報告內容，市府一定向中華工程求償19.27億，一毛錢都不會放過。

捷運環狀線 新北捷運

延伸閱讀

環狀線震損中工遭求償稱按圖施工 新北捷運公司：非事實

萬里國中未經報准甄選代課師兼行政 新北教局促檢討

新北環狀線403地震受損 捷運局硬起來：中工未按圖施工將提告

黃國昌肯定新北施政 被問2026選舉「藍白合」？市長侯友宜這麼說

相關新聞

北捷常客優惠縮水 最低7折變85折

面對電價、薪資等營運成本墊高，台北捷運去年董事會通過調整常客優惠行銷方案，將於3月1日上路，由原本7至9折優惠，調整為8...

捷運環狀線災損報告 中工槓上雙北

新北捷運環狀線去年4月3日強震中鋼箱梁位移，新北市府公布鑑定報告，指中華工程未按圖施工，雙北市府共同求償19.27億元。...

汐東線加速 要徑進度超前4.4%

新北市長侯友宜昨到汐止視察捷運汐東線要徑工程進度，要求團隊6月底前完成雨水箱涵，也宣布主體工程3月開工，力拚2032年完...

日春木瓜牛奶 2分店查出缺失

果汁品牌「日春木瓜牛奶」遭網友爆料使用發霉、腐爛木瓜做成飲品販售，有5家分店遭點名，北市衛生局昨前往信義、中正區共3家分...

新北金山金包里慈護宮創意燈籠比賽 傳承媽祖文化

金山區金包里慈護宮在元宵節前特別安排「創意燈籠比賽」，弘揚媽祖文化，促進社區交流，透過創意與藝術的結合，讓媽祖文化在社區中發光發熱，也藉由燈籠比賽，要來激發金山在地學子與地方人士的創意，增強社區凝聚力。

新春後愛心物資首次發放 新北萬里公所感謝善心無私捐助

新春後萬里區公所迎來第一次的愛心物資發放活動，這次的發放對象為列冊低收入戶、中低收入戶及領有中低收入老人生活津貼的弱勢家庭與長者，約有250戶家庭受惠，萬里區公所期望讓弱勢家庭及長者能夠在充滿希望的春天感受來自社會的溫情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。