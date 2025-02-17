新北平溪溫心天使訓練 帶領認識早發性失智症

平溪區在109年成為推動失智友善社區之示範區，深入在地社區，打造平溪成為失智友善生活村，命名為「不老長智村」，而這幾年下來，不論是友善環境的建置，還有對長者的貼心服務都深獲好評，今(17)日藉由平溪區溫心天使教育訓練課程，也展示不老長智村目前推動情形，也認識早發性失智症的症狀與預防。

今日溫心天使教育訓練，特別結合平溪不老長智村平台會議，讓各單位了解認識早發性失智症，現場職能治療師也運用幾個生活中常見的方式，來教如何測試是否有早發性失智症的症狀，讓在場參與訓練的人員都學到很紮實的課程。

平溪區區長李天民表示，平溪持續推動不老長智村的工作，過去以來，建立失智症的認識及照顧的觀念，自去年開始更進一步探討有關遺囑的設立和遺產分配等議題，讓即將面臨失智的長者及其家庭，可以預先的規劃。目前平溪地區也推行預立醫療決定，讓長者自行決定怎麼活，也獲得近二十位民眾支持並簽署預立醫療決定。