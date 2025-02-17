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日本PayPay刷一卡通 議員籲悠遊卡著手計畫

聯合報／ 記者邱書昱／即時報導
iPASS MONEY 與日本PayPay合作，並祭出相關回饋。圖／一卡通提供
iPASS MONEY 與日本PayPay合作，並祭出相關回饋。圖／一卡通提供

赴日旅遊夯，台灣4家電子支付與日本支付業者PayPay合作，輕鬆掃碼就能消費，連一卡通也加入行列。台北市議員詹為元認為，同為交通電子支付的悠遊卡公司應該啟動相關合作計畫，以增加競爭力。悠遊卡公司表示，目前與TWQR進行技術串接，藉由服務邁向海外市場。

根據日本觀光局統計，2023年整年度赴日旅遊的台灣旅客有420 萬人次，而2024年上升到604萬人，可以看出對於日本旅遊熱度不減。詹為元說，為了消費方便性，日本QR Code掃碼支付業者PayPay已開放串接台灣的全支付、街口支付、玉山 Wallet等電子支付業者。

詹為元說，其中2024年11月更加入一卡通iPASS Money，這些支付APP的用戶到日本消費時，無需額外下載或註冊PayPay，只需掃描日本商家的PayPay QR Code即可。

詹為元認為，同樣是交通載具支付工具的悠遊卡公司，不僅背景、股東結構都與一卡通iPASS Money相似，若能夠成功串接，悠遊付理應具備可行性。

他說，尤其，金管會在去年開放非金融機構的電子支付業者可透過平台進行海外交易，應該加以掌握契機，也提升悠遊卡公司競爭力。

悠遊卡公司表示，有關跨境業務，悠遊卡公司已經在推動，方向是配合政府政策，與財金公司合作藉由TWQR服務邁向海外。目前正在與TWQR進行技術串接，希望能盡快提供消費者便利的跨境支付。

知情人士透露，由於市面各種支付都有所屬的QR Code，為此，財金公司推出整合成一個QR Code，不管用哪項支付皆能掃描付款，目前銀行端已完成國內外的串接。至於電子支付部分，目前財金公司著手進行，完成後也待拓點到海外市場。

知情人士表示，由於PayPay付款是與單一業者合作，未來若TWQR拓點到日韓等國，只要是海外商店有出示該付款方式，即可使用。

一卡通 悠遊卡 日本

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