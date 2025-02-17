新北淡水楓樹湖木蘭花季來了 花況五成伴櫻花綻放
新北市淡水區楓樹湖園區，過去種植許多的木蘭花，每年在農曆新年前後盛開，讓這裡成為淡水的賞花祕境，而不少人在詢問農曆年都過了，怎還沒有花開的消息，楓樹湖再生農園協會理事長張錫鍊表示，今年因為閏六月的關係加上氣候偏冷，所以許多花況都來得比較晚，農曆年元宵後才開始開花，目前開了三到五成左右，而今天剛好天氣放晴，許多遊客也都上山賞花。
遊客說，自己就住淡水，過去都會到附近登山步道來登山，也都會到楓樹湖來賞木蘭花，而今年花況才剛開始，開的也很美，淡水有這一片的後花園真的很幸福。楓樹湖再生農園發展協會理事長張錫鍊表示，木蘭花也俗稱木蓮花，學名是二喬木蘭，在50年前從日本引進台灣，而淡水楓樹湖在10多年前開始發現園區內有大量的木蘭花，經過市議員蔡錦賢多年的協助之下，讓楓樹湖可以有更好的硬體建設發展觀光，而協會預估花期還可以維持2個星期左右。
張錫鍊也說，楓樹湖木蘭花有2個品種，有粉紫色花朵，還有正在開的粉白色花品種，淡水楓樹湖不只是淡水的後花園，也是整個大台北地區賞花的祕境所在，協會也說，在楓樹湖有許多的無毒種植小農，還有居民自己所製作的咖啡飲食，也希望民眾能夠多多支持在地小農，讓協會可以有更多資源來照顧楓樹湖的木蘭花與其他花卉。也希望民眾來這裡賞花之餘，也可以共同的維護好環境。
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