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市長侯友宜視察汐東捷運要徑工程 雨水箱涵趕6月底完成

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市長侯友宜來到汐東捷運吉林街工區，了解要徑工程進度。 圖／觀天下有線電視提供
新北市長侯友宜來到汐東捷運吉林街工區，了解要徑工程進度。 圖／觀天下有線電視提供

汐止人等了20年的捷運，下個月就要開工，而新北捷運工程局提早進行的捷運汐東線要徑工程，包括自來水管遷移、以及新設雨水箱涵兩大工項，目前要徑工程進度已達32.53%，今(17)日市長侯友宜前往吉林街工區，了解雨水箱涵施工情形與進度，面對接下來的防汛期，也要求在今年6月底前完成，早日發揮排水效益，讓汐止居民不再受積淹水所苦。

新北市長侯友宜表示，汐東捷運在下個月就要開工，在這之前必須先把要徑工程搶先施作，節省汐東捷運的施工期間，捷運主體工程就要開工，今天主要來看要徑工程的進度，吉林街到福德三路拓寬、排水箱涵的施作，這是為了讓吉林街、福德三路到南陽街這一帶積淹水能夠解決，同時，未來在主體工程施作當中，也不會影響到吉林街的壅塞，所以，路幅會拓寬到16米，維持現階段還是雙向通車的方式。

侯友宜進一步說明，為了降低吉林街、福德三路及南陽街周邊道路每逢大雨即發生積淹水的情況，新設640公尺長2米乘2米的雨水箱涵，將能有效解決淹水沉痾，去年9月開始施作至今已完成約300公尺的箱體結構，努力在今年6月底前全部完成，達到蓄排水效益，保障市民通行安全。目前要徑工程進度已達32.53%，進度超前4.44%。

立法委員廖先翔指出，汐東捷運是高架的工程，高架捷運絕對不是說把樑柱蓋好了、軌道蓋好，車放上去就能運行，在蓋之前就有很多地面工程都要先做，包括管線遷移、道路拓寬等等，目前新北市政府就是在做這些工程，目前工程進度都有超前，感謝第一線的工作人員，期待大家一起解決問題，讓相關工程早日完成，讓捷運盡早通車。

新北市議員周雅玲說，今天市長來視察捷運要徑工程，除了希望能如期完工，帶動未來主體工程能夠順利延續，除了早上的視察，下午也有一場捷運汐東線主體工程的公聽會，汐止人引頸期盼已久的捷運能順利來推動，如果中央經費有問題的話，也請立委及市長能夠協助進一步的爭取，不要因為經費而造成捷運工程有所延宕。

新北市議員白珮茹提到，目前要徑工程除了進度超前，排水箱涵的埋設，可以解決吉林街跟南陽街口的積淹水問題，透過箱涵可以順利的排到基隆河，希望未來捷運能帶給汐止人交通便利更順暢，排水問題也一併解決，很感謝所有施工團隊，希望透過預算順利到位，讓所有工程都能在2032年順利完工。

新北捷運 汐止

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