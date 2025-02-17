新北淡水中正路二段人行道老舊破損 民代爭取經費改善完成

位在新北市淡水區沙崙里的中正路二段，附近的社區緊鄰一條人行道提供居民行走，但原本舊有的人行道使用多年，里長表示，過去的人行道地基容易流失造成地磚常常崎嶇不平，長者因此跌倒的情況也不時會發生，因此在市議員陳家琪及立委洪孟楷的攜手爭取經費之下，將這一段長179公尺的人行道全面換新，保障行人安全。

沙崙里長彭瑀筑表示，這裡過去因為舊的人行道使用多年，老舊的設計以及地磚地基的流失，常常會有損壞的情況，加上路面下雨就會濕滑，也容易發生危險，還好在爭取之後進行了改善工程。

淡水區長陳炳仲表示，施工過程除了打除原有的人行道鋪面及地磚緣石，更加強了人行道鋪面基礎地基全面調整，打造更好的排水性，並且將地磚全面換新，也施作了無障礙坡道，這次經費總共320萬元，希望能夠帶給附近居民良好的行人用路環境。