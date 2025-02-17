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汐東線要徑工程進度超前 主體工程預計3月開工

中央社／ 新北17日電

新北市長侯友宜今天表示，捷運汐東線要徑工程進度已達32.53%，要求團隊6月底前完成雨水箱涵，發揮蓄排水效益，同時宣布汐東線主體工程3月開工，力拚2032年完工。

汐東線總長5.56公里，橫跨雙北，新北市境內4.75公里、台北市約0.81公里，共設置6座高架車站及1座機廠，路線行經台北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，其中SB10站銜接文湖線東湖站，SB14站能轉乘台鐵汐科站，SB13、14、15站與基隆捷運共站，SB15站銜接基隆捷運。

侯友宜上午視察捷運汐東線要徑工程新設雨水箱涵時表示，捷運汐東線綜合規劃報告2023年經行政院核定，同年要徑工程開工，白天施作吉林街與福德三路道路拓寬並新設雨水箱涵，晚上施作大同路一、二段自來水管線遷移。

侯友宜說，目前要徑工程進度超前4.44%，汐止人已等了汐東線很多年，速度要更快，管遷作業去年12月完成，另設雨水箱涵，去年9月起施作，至今完成約300公尺箱體結構，要求6月底前完工，達到蓄排水效益，解決吉林街、福德三路及南陽街周邊，每逢大雨就會積淹水問題。

新北市政府捷運工程局長李政安表示，汐東線要徑工程先行施工，除了自來水管線遷移及新設雨水箱涵，也同步將路幅僅6至8公尺寬的吉林街和福德三路，拓寬至16公尺，並交付主體工程施工圍籬，預計2026年2月完成，讓捷運汐東線主體工程即可進場施工，施工同時道路仍可維持雙向車道通行，降低交通影響。

國民黨籍立委廖先翔表示，高架捷運不是梁柱蓋好、軌道鋪設完成，放上車子就能運行這麼簡單，而是要提前施作地面管線遷移、道路拓寬等工程，希望相關工程早日完成、捷運能盡早通車。

國民黨籍新北市議員白珮茹說，希望捷運工程不只為汐止帶來便利，也一併解決地方困擾已久的排水問題；民進黨籍新北市議員周雅玲指出，要徑工程進度超前已在預料中，但因現在缺工缺料等問題，主體工程預算能否到位將左右工程進行。

基隆捷運 汐東線

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