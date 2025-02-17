新春後愛心物資首次發放 新北萬里公所感謝善心無私捐助

新春後萬里區公所迎來第一次的愛心物資發放活動，這次的發放對象為列冊低收入戶、中低收入戶及領有中低收入老人生活津貼的弱勢家庭與長者，約有250戶家庭受惠，萬里區公所期望讓弱勢家庭及長者能夠在充滿希望的春天感受來自社會的溫情。

萬里區長黃雱勉說，公所與民間善心團體攜手合作，募集來自五股賀聖宮、財團法人慶福社會福利慈善事業基金會、彰化泓德慈善會、汐止善琴慈惠堂、宇錡建設股份有限公司等單位的愛心，提供了米、鹽、糖及麵條等民生物資和保暖衣襪，為萬里居民的春日送暖。

萬里區長黃雱勉也指出，為了讓區內有需要的家戶能夠民生物資不虞匱乏，公所特別將定期發放的活動改成每月都有，不過卻也發現有民眾將善心物資轉送、轉賣的情況，因此也期待得來不易的善心資源，大家能夠一起珍惜守護，若是家中物資還足夠，可以選擇不領取，將物資留給真正需要的人，也讓來自社會的善心能夠溫暖更多的家戶。