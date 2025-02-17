新北金山金包里慈護宮創意燈籠比賽 傳承媽祖文化

金山區金包里慈護宮在元宵節前特別安排「創意燈籠比賽」，弘揚媽祖文化，促進社區交流，透過創意與藝術的結合，讓媽祖文化在社區中發光發熱，也藉由燈籠比賽，要來激發金山在地學子與地方人士的創意，增強社區凝聚力。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，這次燈籠比賽設有兩大組別，社區組與學校組，其中社區組特別與金山在地的八個社區合作，由美術老師帶領社區的長輩和志工們進行燈籠繪畫，成果目前展示於聖母大樓騎樓下，不少長輩也趁著過年期間，帶著孫子、孫女一同來觀賞自己親手繪製的燈籠，促進不同世代間的交流與連結。

此外，金包里慈護宮還與金山在地的五所學校合作，邀請金山國小、金美國小、三和國小、中角國小以及金山高中參與。作品提交後，評審們被學生們的創意深深驚艷，這些作品現在成為金山老街與慈護宮的最美打卡景點。

金包里慈護宮董事長游忠義也特別提到，很開心能透過這樣的比賽，激發在地孩子們的文創力也感謝所有參賽者的努力，並期待未來透過更多這樣的活動，繼續傳承媽祖文化，同時也為金山社區帶來更多的色彩與活力。