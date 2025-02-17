新北汐止排水箱涵趕工中 不讓中山高地下箱涵再現淹水場景

新北市汐止區中山高涵洞一帶，瞬間強降雨時常積淹水。新北市政府發包捷運汐東線「要徑工程」，拓寬道路時新設排水箱涵，一併解決水患。新北市長侯友宜今視察工地時，要求今年6月底前完成，讓汐止居民不再受積淹水所苦。

汐東線要徑工程前年底開工，主要工程包括大同路自來水管遷，以及拓寬吉林街和明德三路，同時新設雨水箱涵。侯友宜今天前往吉林街工地現場，聽取施工團隊簡報工程進度。

侯友宜表示，捷運汐東線綜合規畫報告前年1月獲行政院核定，汐東線要徑工程前年底開工，目的是提早排除主體工程施工管線障礙及路幅狹窄問題，有效縮短捷運施工時間。

侯友宜說，要徑工程進度已達32.53%，超前4.44%，原因是要徑工程用地取得採創新作法，捷運局在都市計畫變更發布實施前，即啟動公聽會、地上物查估、協議價購等程序，並首創3階段撥付土地款，鼓勵地主提早交付土地提前讓廠商進場施工，相較傳統用地取得縮短約一年以上的時間，讓工程不因用地問題而延宕。

侯友宜指出，要徑工程白天施作吉林街與福德三路道路拓寬並新設雨水箱涵，晚上施作大同路一、二段自來水管線遷移，加快進度。自來水管遷已在去年12月全數完成，管徑從600mm廣大到800mm，有助提升汐止地區供水品質。

吉林街、福德三路及南陽街周邊道路，每逢大雨即發生積淹水的情況，影響民眾生活及交通。侯友宜說，新設全長640公尺，長、寬各2公尺的雨水箱涵，完工後將能有效解決淹水沉痾，保障市民安全。

新北捷運工程局長李政安進一步說明要徑工程內容，除自來水管線遷移及新設雨水箱涵，吉林街與福德三路原本僅6至8公尺，將拓寬至16公尺，並交付主體工程施工圍籬。