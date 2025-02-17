平溪天燈節熱鬧過後 辦淨山降低對環境與生態負荷

延續26年的新北平溪天燈節日前落幕，吸引數萬人次參與，外籍遊客比率高。天燈活動伴隨的環境、環保觀念衝突也引發關注，新北市觀旅局長楊宗珉說，落實廢棄天燈回收是最重要一步，廢棄天燈回收做得好，有助降低對環境的壓力。觀旅局昨攜手新北市山岳協會辦2場次淨山，吸引逾百民眾參與，盼生態環境及天燈文化能永續共存。

「北天燈、南蜂炮」是指標性元宵民俗慶典，每年平溪天燈節數以千計天燈冉冉升空，在夜空中點起一片燈海，場面震撼。每年元宵節前，新北平溪、十分一帶擠滿觀光客，熱鬧滾滾，放天燈慶典與環保觀念互抵觸，天燈上鐵絲落入山林可能對野生動物造成危險，在平溪還能見到虎頭蜂窩外觀布滿天燈紅色宣紙，足見天燈垃圾威脅環境壓力加劇。

平溪當地天燈店約20家，天燈單價150元至400元間，一年施放30萬個天燈，每年創造逾7500萬商機，環境責任卻多由政府、地方居民擔起。

一般天燈由天燈紙、鐵絲、膠帶及竹條組成，除竹子外，鐵絲與膠帶、天燈紙都不易在短時間內分解，山林、樹梢不時可見天燈垃圾，曾有遊客在山林撿到5年前的天燈殘骸，有民宅因天燈禍從天降發生火警，天燈不只干擾環境，也有衝擊生態疑慮。

為降低傳統天燈造成的環境問題，為環保和傳統的衝突找到新出路，新北市觀旅局昨攜手新北市山岳協會辦淨山，平溪區淨山活動分平溪場、十分場2場次，登山達人吳雲天、崔祖錫任導覽，其中平溪場涵蓋孝子山步道、東勢格越嶺步道及觀音巖山步道；十分場路線包括五分山步道、十分至望古產業道路。

在專業老師帶領下，參與民眾手持長夾與垃圾袋，沿步道拾起天燈殘骸及垃圾，更透過詳細導覽解說，深入了解平溪山林秘境、動植物生態特徵、人文遺跡及地方文化的歷史故事，共清理出超過650公斤、約53袋垃圾。