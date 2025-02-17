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新北環狀線403地震受損 捷運局硬起來：中工未按圖施工將提告

聯合報／ 記者王慧瑛邱瑞杰／新北即時報導
新北環狀線去年因403地震導致9跨位鋼箱梁位移、139項設施受損，復原工程從14個月縮短為8個月，去年12月終於全線復駛。圖／新北捷運局提供
新北環狀線去年因403地震導致9跨位鋼箱梁位移、139項設施受損，復原工程從14個月縮短為8個月，去年12月終於全線復駛。圖／新北捷運局提供

新北環狀線設施在403地震中位移受損，鑑定報告指向，施工廠商中華工程未按核定施工圖施作，因完全銑穿調坡板，才導致插銷跳脫、盤式支承失效、鋼箱梁位移。新北市捷運局今重申，尊重國內頂尖專家學者的專業判斷，依照報告內容，向中華工程求償19.27億，一毛錢都不會放過，會捍衛市民的安全和權益。

新北捷運工程局說明，0403環狀線位移，9跨鋼箱梁受損，修復過程中更換下插銷跳脫的盤式支承，發現皆未按圖施工。另外，關於中華工程提及中原站地震偵測儀器，新北捷運公司說，403地震的強度中央氣象署都有相關數據，且新北捷運公司接手後並未變動或關閉任何地震檢測設備，中工所述並非事實。

新北捷運局進一步表示，雙北市共同委託中華民國結構工程學會分析原因，採購過程均符合政府採購法規定，該學會為國內結構工程最具公信力的機構，參與調查原因分析工作的委員，包括長期從事鐵路橋梁耐震設計學者專家。

經災後現場調查、與設計及施工等單位還原施工程序，並建立結構模型以電腦模擬方式進行驗證，此次橋梁錯位原因與調查結果相符，無論任何機構或個人來做災害原因分析，結果均無法悖離銑穿調坡板的事實。新北捷運公司強調，事實就是依照公正第三方鑑定報告，中工未按圖施工，一定會向中華工程求償19.27億，一毛也不會放過。

新北環狀線去年因403地震導致9跨位鋼箱梁位移、139項設施受損，復原工程從14個月縮短為8個月，去年12月終於全線復駛。圖／新北捷運局提供
新北環狀線去年因403地震導致9跨位鋼箱梁位移、139項設施受損，復原工程從14個月縮短為8個月，去年12月終於全線復駛。圖／新北捷運局提供

地震 捷運公司 新北捷運

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