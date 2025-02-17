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北市環南市場改建完工 2/18華麗蛻變試營運

中央社／ 台北17日電

台北市市場處今天表示，啟用逾40年的環南市場於民國105年起原地改建完工，明天起試營運；新市場樓層數共8層、逾1300攤，歡迎民眾感受舒適購物體驗，見證環南市場華麗蛻變。

市場處今天發布新聞稿表示，位於萬華區環河南路及艋舺大道旁的環南市場，自民國67年啟用至今已逾40年，不僅是台北市攤商數最多的傳統市場，也承載無數市民的生活記憶。

市場處表示，隨市場設備老化、交通動線紊亂等問題浮現，環南市場於105年動工原地改建，因占地廣大且攤位數高達1323個，要在市場營運不中斷情況下完成改建猶如「穿著西裝改西裝」，如今歷經多年終完成工程與攤商搬遷，明天將正式試營運。

市場處指出，改建後的環南市場，建築設計更加現代化，樓層數共計地下2層、地上6層，總樓地板面積約15萬5312平方公尺，總攤位數量逾1300攤，為北市最具規模的市場之一。

新聞稿提到，新市場不僅提升購物環境，也符合現代綠建築與智慧建築標準，取得銀級綠建築及銅級智慧建築候選證書；搭配LED照明減少能耗，降低油煙排放，並大幅改善通風與空調系統。

市場處說，市場內規劃綠化露台，並種植喬木、灌木與草皮，為市場增添綠意，也提供消費者舒適的休憩空間，嶄新明亮的新風貌，成為萬華新地標。

環南市場位於萬華、板橋交界處，市場處表示，其地理位置優越，吸引超過1300個攤商進駐，販售各類生鮮蔬果、肉品、海鮮、乾貨等，是北市民生物資的重要供應地之一，對許多台北人來說，更是充滿人情味的社區空間。

改建期間，市府團隊為降低攤商生計影響，市場處說，從規劃階段便不斷與攤商溝通，共召開超過百場說明會與協調會，逐一解決攤商訴求與工程難題，力求讓改建過程平穩推進，經過多年努力，終於完成環南市場的改建，邀請市民明天試營運日一同來見證環南市場的華麗蛻變。

攤商 環南市場 綠建築

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