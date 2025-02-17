黃國昌肯定新北施政 被問2026選舉「藍白合」？市長侯友宜這麼說

民眾黨主席黃國昌指新北市長侯友宜「所有的里長都認識」，要向侯學習。侯友宜今天表示，里長在第一線反映的問題非常真實，能夠解決的就來共同努力，解決市民們的問題。新北大小建設及人民福利，中央、地方、民意代表，大家共同面對解決。

侯友宜今天上午10時到吉林街視察新設涵洞工程，媒體聯訪時，指及黃國昌當選民眾黨主席後，肯定侯的施政。2026選舉如果「藍白合」，怎麼看市長或者是市議員的競合？

侯友宜回應，每一個人願意為新北市做事，他都表示歡迎。他在新北市已經15年了，做事的態度是跟第一線的里長、民代，大家緊緊的結合在一起，讓里民的聲音、市民的聲音，能夠充分反映。努力的做，讓整個新北市的建設，能夠跟所有人的方向完全是一致的。服務國家的價值，最主要是跟第一線所有的市民朋友，大家緊密的來做一個連結，大家努力的好好拚。

記者也詢問侯友宜，黃國昌的態度也是反對「大罷免」，怎麼看藍白合一起反大罷免？黃國昌也肯定侯，「新北市所有的里長都認識」，要向侯學習，會給黃什麼建議？

侯友宜說，台灣要好，最主要是大家要合作代替對抗，面對大罷免，不需要太多的政治的對立跟衝突，努力攜手，好好地去解決民眾的問題，這才是台灣之福，也是人民之福。

侯友宜表示，新北市的里長大部分都做了一段時間，因為他在新北的時間滿長，里女常常有一些意見的表達，會跟區長、跟他碰面來解決問題。里長在第一線，反映的問題非常的真實，如果能夠解決，就來共同努力，快速地解人民、市民們的問題。