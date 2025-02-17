中山國中前「麟洋路」揭牌 拚戰精神盼成北市DNA

以巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟為別名的復興北路361巷「麟洋路」今揭牌，市長蔣萬安盼奮戰到最後的精神長存，李洋、王齊麟回母校中山國中則笑稱很懷念。

巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟都是台北市中山國中校友，北市府將校門口復興北路361巷增別名「麟洋路」，今舉行揭牌儀式，台北市長蔣萬安、李洋、王齊麟皆出席。

蔣萬安表示，李洋、王齊麟連續2屆奧運金牌創下紀錄，賽場上的經典畫面、頒獎台上的感動時刻等，都是大家的驕傲，也讓世界看到了台灣，透過市民朋友以及在地民眾連署，今天正式揭幕「麟洋路」，不影響民眾日常生活，也不需要更換任何證件或門牌。

蔣萬安說，希望大家都可以感受到「麟洋配」帶給大家的感動及信念，讓努力不懈、奮戰到最後一刻的精神成爲北市的DNA。

李洋、王齊麟一到場就受到大批中山國中學生歡迎，中山國中羽球隊也上台表演「羽球拍版本16蹲」，李洋、王齊麟在觀看羽球隊學弟妹訓練影片時笑說「很懷念」、「這些動作從我們那時到現在都還在做，蠻好的」，並手持羽球拍跟「麟洋路」路牌合影。

蔣萬安指出，國際羽球館已經選定在北投士林科技園區的西基地，規劃地上3層，地下2層，可容納6500名觀眾，並有10面訓練場地以及5面的正式競賽場地，都符合國際標準；今年度的體育預算，也相較去年增加新台幣5.7億，調高選手獎勵金、增加選手國外移地訓練以及參加賽事的經費補助等。