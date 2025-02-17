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北市環保局遭指控 澄清打壓公民行動絕非事實

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

有關日前媒體報導臺北市環保局利用行政資源打壓公民行動，針對特定商家翻查垃圾，進行查水表一事，環保局16日表示，同仁均秉持依法行政、一視同仁立場，依法執行相關勤務，並未翻找店家垃圾，該報導不符事實，且張冠李戴，環保局除對不實指控譴責外，亦呼籲媒體報導，應確實查證，平衡報導，維護媒體公正客觀立場，避免混淆民眾視聽。

環保局表示，本案查係該局信義區清潔隊於12日接獲1999話務中心交辦市民陳情轄內某店垃圾、廚餘分類不實案件，同仁依市民陳情案件處理程序派員到場瞭解，現場僅查證店家垃圾清運情形及宣導後，即予結案，並無媒體所述翻找現場垃圾情事，處理單位亦非報導所稱稽查大隊，媒體未經查證，致傳述內容多處錯誤，環保局特予澄清，並呼籲媒體修正，以正視聽。 

聚傳媒

北市 廚餘 環保局

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