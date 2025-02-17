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東北角春冬限定極品「黑毛」正當時

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市漁業處向各位推薦，東北角不僅是磯釣愛好者的天堂，更是品嚐頂級海鮮的最佳去處，此時春冬季限定的極品魚貨「黑毛」正肥美，鮮嫩細緻的肉質總讓饕客流連忘返，來東北角旅遊絕對不能錯過！

漁業處表示，黑毛為瓜子鱲的俗稱，為臺灣的原生魚種，經常出沒於浪大、水深寬闊的礁岩處，其中新北市東北角的礁岩海域正是黑毛主要棲息的海域，屬於雜食性魚類的黑毛，在幼魚階段偏肉食性，隨消化系統漸漸成熟後轉變為偏草食性，最喜歡食用大型海藻，而春冬季在礁岩上生長茂盛的海藻，就會吸引黑毛聚集礁岩週遭活動覓食，由於黑毛攝食海藻後，藻味會累積在魚體內，使黑毛肉質帶有獨特的藻香，端上桌總能擄獲饕客芳心。

黑毛除了是釣客春冬季磯釣的主要魚種外，在養殖產業中也扮演著「工作魚」的重要角色，屬於溫水性魚類的黑毛，耐受溫度介於8~33℃之間，當臺灣冬天寒流來襲時，黑毛不易出現凍傷或凍死的情形，故非常適合取代在文蛤池與蝦池中，混合飼養作為「工作魚」的虱目魚，來幫助清除池中附生的藻類，如絲藻等，以穩定養殖池中的環境，避免養殖物種受到藻類干擾而生長不良，提升養殖的效率也降低養殖成本。

新北市漁業處表示，東北角海域漁業資源豐富，常吸引許多釣客前往，在此呼籲民眾從事磯釣活動時，務必穿戴救生衣及防滑釘鞋等防護裝備，確保自身安全。

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