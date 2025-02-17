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日春木瓜牛奶遭控用發霉水果 北市衛生局稽查揪1缺失限20日改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
果汁品牌「日春木瓜牛奶」遭網友爆料使用發霉、腐爛木瓜做成飲品販售，北市衛生局今前往信義區某分店稽查。圖／北市衛生局提供
果汁品牌「日春木瓜牛奶」遭網友爆料使用發霉、腐爛木瓜做成飲品販售，北市衛生局今前往信義區某分店稽查。圖／北市衛生局提供

果汁品牌「日春木瓜牛奶」遭網友爆料使用發霉、腐爛木瓜做成飲品販售，更有5家分店遭點名，北市衛生局今前往信義區某遭指控分店稽查，雖現場未發現有發霉及逾期食材等情事，但店家無法出示木瓜來源憑證，要求20日前限期改善，否則將開罰。

衛生局表示，今日前往「日春木瓜牛奶」信義區某分店現場稽查，包含人員衛生、食材處理及場所衛生等，未查獲有發霉及逾期食材等情事，但查有業者未出示木瓜來源憑證，已要求20日前改善，期屆複查如不符規定，將依法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

記者實際前往該分店，似乎受到輿情影響，中午用餐尖峰時段美食街都坐滿人，但該分店卻無人光顧，現場也只有ㄧ名店員顧店，實際購買木瓜牛奶，店家冰箱內木瓜已切好用保鮮盒裝著，未見發霉木瓜。

而對於網路上網友爆料另外兩間百貨內分店遭恐疑使用發霉或腐爛食材，衛生局表示，去年9月有接獲民眾陳情前往稽查，未查獲使用發霉或腐爛食材，無新違規事證，故不會再查。

衛生局今前往「日春木瓜牛奶」信義區某分店現場稽查，包含人員衛生、食材處理及場所衛生等，未查獲有發霉及逾期食材等情事，但查有業者未出示木瓜來源憑證，已要求20日前改善。圖／北市衛生局提供
衛生局今前往「日春木瓜牛奶」信義區某分店現場稽查，包含人員衛生、食材處理及場所衛生等，未查獲有發霉及逾期食材等情事，但查有業者未出示木瓜來源憑證，已要求20日前改善。圖／北市衛生局提供
記者實際前往該分店，似乎受到輿情影響，中午用餐尖峰時段美食街都坐滿人，但該分店卻無人光顧，現場也只有ㄧ名店員顧店，現場木瓜均已削好，未見未削完水果。記者洪子凱／攝影
記者實際前往該分店，似乎受到輿情影響，中午用餐尖峰時段美食街都坐滿人，但該分店卻無人光顧，現場也只有ㄧ名店員顧店，現場木瓜均已削好，未見未削完水果。記者洪子凱／攝影

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