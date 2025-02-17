日春木瓜牛奶遭控用發霉水果 北市衛生局稽查揪1缺失限20日改善

果汁品牌「日春木瓜牛奶」遭網友爆料使用發霉、腐爛木瓜做成飲品販售，更有5家分店遭點名，北市衛生局今前往信義區某遭指控分店稽查，雖現場未發現有發霉及逾期食材等情事，但店家無法出示木瓜來源憑證，要求20日前限期改善，否則將開罰。

衛生局表示，今日前往「日春木瓜牛奶」信義區某分店現場稽查，包含人員衛生、食材處理及場所衛生等，未查獲有發霉及逾期食材等情事，但查有業者未出示木瓜來源憑證，已要求20日前改善，期屆複查如不符規定，將依法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

記者實際前往該分店，似乎受到輿情影響，中午用餐尖峰時段美食街都坐滿人，但該分店卻無人光顧，現場也只有ㄧ名店員顧店，實際購買木瓜牛奶，店家冰箱內木瓜已切好用保鮮盒裝著，未見發霉木瓜。