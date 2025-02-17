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環狀線受損新北向中工求償19.27億 市長侯友宜：絕不退讓
新北市捷運環狀線去年發生地震時，出現軌道位移變形等損害，停駛6個月才修復。新北市長侯友宜今天表示，市府根據第3方的專家判定報告，向中工求償19.27億元，絕對不退讓。
新北捷運環狀線在去年4月3日發生的地震中受損，鑑定結果今年1月間出爐，肇因是中華工程未按圖施工。新北市捷運工程局長李政安先前到議會專案報告時，強調最快3月間會向中工提告求償。
侯友宜今天1到吉林街視察新設涵洞工程時，媒體詢問市府向中工求償時，雙方對災損定義不同，目前是否仍在協調？
侯友宜表示，環狀線的位移，經過第3方公正的專家判定，市府再按照專家判定報告，向中工提出求償19.27億元。市府尊重專業，尊重公正團體的判斷。市府一定向中工求償，新北市民的安全跟權益絕對不能受損，我們絕對不退讓。
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