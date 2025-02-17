環狀線受損新北向中工求償19.27億 市長侯友宜：絕不退讓

新北市捷運環狀線去年發生地震時，出現軌道位移變形等損害，停駛6個月才修復。新北市長侯友宜今天表示，市府根據第3方的專家判定報告，向中工求償19.27億元，絕對不退讓。

新北捷運環狀線在去年4月3日發生的地震中受損，鑑定結果今年1月間出爐，肇因是中華工程未按圖施工。新北市捷運工程局長李政安先前到議會專案報告時，強調最快3月間會向中工提告求償。

侯友宜今天1到吉林街視察新設涵洞工程時，媒體詢問市府向中工求償時，雙方對災損定義不同，目前是否仍在協調？