環狀線求償中工反控雙北球員兼裁判嫌疑 北市長蔣萬安：不履保固將採法律行動
新北環狀線受0403強震影響大梁位移，承包商中工遭求償。中工今提7大質疑，認為雙北有球員兼裁判嫌疑。北市長蔣萬安今表示，這次調查報告是雙北、中工共同同意的公正第三方單位完成，中工若不履行保固責任，市府會採取法律行動。
這次新北環狀線因地震後受損，新北市府今年1月依據中華民國結構工程學會鑑定報告認定中華工程疏失導致支承失效，地震時引致大梁錯位。不過中華工程今天大動作召開記者會，強調中工並無不法，並質疑調查報告看似是公正第三方調查，但其實違反「政府採購法」，將災害現場勘查重任，轉交給新北土木公會，但新北土木公會受新北市政府管轄，失去公正第三方應有立場。
台北市長蔣萬安今天下午出席麟洋路揭牌，被問及中工的質疑，蔣表示，捷運局有跟他回報，強調這次的調查報告是雙北、中工共同同意的公正第三方單位所進行完成，中工如果不履行保固責任，市府就會採取法律行動，確保民眾的權益。
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