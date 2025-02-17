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環狀線受損中工遭求償喊冤 侯友宜：絕不退讓

中央社／ 新北17日電

新北捷運環狀線地震災損，第三方鑑定報告認定受損原因是廠商疏失，雙北市政府向中華工程求償19.27億元。中工今天強調依設計圖施工且耐震疑點未釐清，侯友宜則強調依報告求償，絕不退讓。

環狀線因去年0403地震損害，9跨鋼箱梁位移，新北市政府今年1月公布第三方鑑定報告指出，災害橋梁調坡板如果沒有銑穿留有贅餘空間，就不會發生損壞，認定是廠商疏失，中華工程未按核定施工圖施作。新北市與台北市府將共同向中工求償新台幣19.27億元。

中工今天舉行記者會，委任律師張冀明表示，中工依設計圖施工，否則無法通過驗收，當初新北市稱監造環狀線耐震規定為6級，不過第三方調查報告未載明達6級，希望官員與專家學者能拿出證據。此外，當初中原站地震偵測儀器關閉，無法偵測地震強度，屬人為疏失。

新北市長侯友宜上午視察捷運汐東線要徑工程新設雨水箱涵，接受媒體聯訪時說，環狀線位移鑑定報告由公正第三方專家學者完成，市府依據鑑定報告內容及所有詳細問題，向中工求償，「我們尊重專業，也尊重公正團體判斷，一定向中工來求償，絕對不退讓」。

針對中工提出相關質疑，新北市政府捷運工程局回應，正在了解細節。

捷運環狀線 新北捷運

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