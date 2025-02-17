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青年貸款最高200萬免利息 北市青年局首創「一站式」助創業

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「台北市青年創業融資貸款」只要是設籍超過1年以上18至45歲青年，且工商行號登記在台北市不到5年，3年內參與政府創業輔導課程超過20小時者，最高可貸款200萬元，最長貸款期限5年，利息全額由市府補貼。圖／北市青年局提供
「台北市青年創業融資貸款」只要是設籍超過1年以上18至45歲青年，且工商行號登記在台北市不到5年，3年內參與政府創業輔導課程超過20小時者，最高可貸款200萬元，最長貸款期限5年，利息全額由市府補貼。圖／北市青年局提供

台北市青年局青年職涯發展中心服務再升級，為支持青年圓夢創業，推出「一站式全面服務」，從諮詢到工商登記全程有專人陪伴，而市府為減輕民眾創業負擔，更提供融資貸款，最高可貸200萬且免利息，最長貸款5年。

青年局指出，邀請專業創業團隊進駐職涯發展中心，提供創業支援服務，更全國首創「一案到底」專人陪跑，讓創業青年在完成20小時創業課程並具備初步創業計畫後，即可申請專業輔導。將協助提供創業諮詢、空間媒合、參展推薦、創業融資申請輔導等服務，一路陪伴至完成工商登記。

青年局表示，「創業諮詢服務專線」可透過電話、現場及線上諮詢，提供初步創業評估與政策資訊，若有進一步需求可預約「創業諮詢門診」，由專業顧問個別化諮詢，並依據結果安排後續輔導或轉介相關資源，確保創業青年獲得最合適的支持。

此外，青年局也提供新創交流見習機會、創業課程等活動，並協助創業團隊參展及空間媒合，市府也有「台北市青年創業融資貸款」只要是設籍超過1年以上18至45歲青年，且工商行號登記在台北市不到5年，3年內參與政府創業輔導課程超過20小時者，最高可貸款200萬元，最長貸款期限5年，利息全額由市府補貼，減輕創業初期的財務壓力。

台北市青年局青年職涯發展中心服務再升級，為支持青年圓夢創業，推出「一站式全面服務」，從諮詢到工商登記全程有專人陪伴。圖／北市青年局提供
台北市青年局青年職涯發展中心服務再升級，為支持青年圓夢創業，推出「一站式全面服務」，從諮詢到工商登記全程有專人陪伴。圖／北市青年局提供
「台北市青年創業融資貸款」只要是設籍超過1年以上18至45歲青年，且工商行號登記在台北市不到5年，3年內參與政府創業輔導課程超過20小時者，最高可貸款200萬元，最長貸款期限5年，利息全額由市府補貼。圖／北市青年局提供
「台北市青年創業融資貸款」只要是設籍超過1年以上18至45歲青年，且工商行號登記在台北市不到5年，3年內參與政府創業輔導課程超過20小時者，最高可貸款200萬元，最長貸款期限5年，利息全額由市府補貼。圖／北市青年局提供

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