青年貸款最高200萬免利息 北市青年局首創「一站式」助創業

台北市青年局青年職涯發展中心服務再升級，為支持青年圓夢創業，推出「一站式全面服務」，從諮詢到工商登記全程有專人陪伴，而市府為減輕民眾創業負擔，更提供融資貸款，最高可貸200萬且免利息，最長貸款5年。

青年局指出，邀請專業創業團隊進駐職涯發展中心，提供創業支援服務，更全國首創「一案到底」專人陪跑，讓創業青年在完成20小時創業課程並具備初步創業計畫後，即可申請專業輔導。將協助提供創業諮詢、空間媒合、參展推薦、創業融資申請輔導等服務，一路陪伴至完成工商登記。

青年局表示，「創業諮詢服務專線」可透過電話、現場及線上諮詢，提供初步創業評估與政策資訊，若有進一步需求可預約「創業諮詢門診」，由專業顧問個別化諮詢，並依據結果安排後續輔導或轉介相關資源，確保創業青年獲得最合適的支持。