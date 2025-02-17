基隆藍「以罷制罷」綠4議員 議員批：仇恨動員無正當性

民團在臉書社群「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥連署，宣稱連署書已達第一階段門檻，近日送件。藍營進行反制，成立反罷免行動中心。今天親藍民團發動罷免綠議員張之豪、施偉政、鄭文婷、陳宜等4人。4議員回應，國民黨完全沒有正當性，只是仇恨的動員。

張之豪說，林沛祥要被罷免是在全國國民黨立委都被罷免的脈絡下發生的，因為發生大砍預算人民的不信任投票。國民黨或國民黨附隨組織的反制行為，說要罷免民進黨的議員，如果可以說出他們有什麼做的不好、什麼行為讓基隆市政出了問題、阻礙了發展，如果講不出來就是為罷而罷、國民黨完全沒有正當性，除了仇恨的動員，找不出其他理由。

張之豪表示，民進黨的罷免是為了讓國家能正常運轉，不是仇恨的動員，國民黨如果認為罷免國民黨的立委不合理、不正當，那請國民黨告訴人民，砍掉國光客運的補助正當性在哪裡。

陳宜回應說，身為議員對於基隆市政她從來沒有懈怠，民進黨也沒有發起罷免林沛祥的行動，如果國民黨執意要惡意罷免，也請國民黨要求側翼配合自己在立法院修正的選罷法，要求側翼要依照22日後的新法來連署，否則國民黨就是自打嘴巴。

施偉政表示，國民黨以罷制罷的行為非常可笑，用仇恨來回應仇恨，不只影響每個民意代表，也讓市民生活在疑問當中，他要請回國民黨深自反省，「這樣真的好嗎？」

施偉政說，民進黨每位議員都是為市政在付出，大家有目共睹，過去一年藍白亂政有很多人不滿，國民黨立委應好好反省，如何讓朝野能夠和諧，而非以罷制罷，仇恨動員。

市議員鄭文婷表示，罷免立委是公民發起的政治活動，國民黨站在政黨利益的立場，要發起罷免民進黨的議員，這根本就是一個反民主的行為，更坐實了公民團體認為立委在立法院的表現不適任。

民進黨籍議長童子瑋說，他希望維持議會運作的穩定，不管是何紛爭，希望用民主的方式坐下來溝通討論，大家應該互相包容、尊重，在政治運作的過程中可以更單純的一點。針對公民團體的作為，尊重大家各自的立場，是非公道民眾自有公斷，他的立場就是不分黨派，顧及全體的利益。