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麟洋路今揭牌...她喊話蔣萬安這些路名都該一條條改回來

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）。本報資料照片
台北市長蔣萬安（中）。本報資料照片

北市長蔣萬安去年宣布將中山國中前復興北路361巷取別名「麟洋路」，今天揭牌。台灣基進北市黨部主委吳欣岱今喊話蔣萬安，台北市還有西藏路、北平東路、青海路等，這些路名都應該一條一條改回來。

吳欣岱說，不知道大家還記不記得，最初的柯文哲曾經為了拿本土票，倡議過改中國路名一事。但更改路名是市長權限，柯文哲任台北市長八年，卻一條路名也沒改過。威權的象徵在意識形態上有很強大的力量，蔣萬安應該最了解，雖然他為了蹭運動議題，演了齣改路名的戲碼，但我們都不該忘記真正要改變的到底是什麼。

吳說，全台灣還有非常多的路名要改，包括西藏路、北平東路、青海路等，這些都是當初國民黨來台，為了讓台灣人不要忘記幫他們「反攻大陸」，而大筆一揮的中國路名。

吳說，這些路名沒有台灣的記憶，不是為了住在這片土地上的人而取的。台灣人反共、抵抗中國侵略的意志已經越來越明確，這些路名都應該要一條一條改回來。

吳欣岱也提到，還有另一系列應該要改的路名，就是中正、中山路等。過去有人認為更改路名會造成行政上的資源浪費，但每個縣市有這麼多條重複路名，只會造成混亂。

她舉例，桃園中正路的包裹被送到中壢的中正路，只講中山路不知道是哪個縣市的中山路等，就算是只為了行政效率，路名也該改。

吳說，讓台灣找回自己的名字，才不會在忙碌於顧三餐、顧生活之際，被惡魔偷走了靈魂。

吳欣岱 蔣萬安

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