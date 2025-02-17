聽新聞
0:00 / 0:00
麟洋路今揭牌...她喊話蔣萬安這些路名都該一條條改回來
北市長蔣萬安去年宣布將中山國中前復興北路361巷取別名「麟洋路」，今天揭牌。台灣基進北市黨部主委吳欣岱今喊話蔣萬安，台北市還有西藏路、北平東路、青海路等，這些路名都應該一條一條改回來。
吳欣岱說，不知道大家還記不記得，最初的柯文哲曾經為了拿本土票，倡議過改中國路名一事。但更改路名是市長權限，柯文哲任台北市長八年，卻一條路名也沒改過。威權的象徵在意識形態上有很強大的力量，蔣萬安應該最了解，雖然他為了蹭運動議題，演了齣改路名的戲碼，但我們都不該忘記真正要改變的到底是什麼。
吳說，全台灣還有非常多的路名要改，包括西藏路、北平東路、青海路等，這些都是當初國民黨來台，為了讓台灣人不要忘記幫他們「反攻大陸」，而大筆一揮的中國路名。
吳說，這些路名沒有台灣的記憶，不是為了住在這片土地上的人而取的。台灣人反共、抵抗中國侵略的意志已經越來越明確，這些路名都應該要一條一條改回來。
吳欣岱也提到，還有另一系列應該要改的路名，就是中正、中山路等。過去有人認為更改路名會造成行政上的資源浪費，但每個縣市有這麼多條重複路名，只會造成混亂。
她舉例，桃園中正路的包裹被送到中壢的中正路，只講中山路不知道是哪個縣市的中山路等，就算是只為了行政效率，路名也該改。
吳說，讓台灣找回自己的名字，才不會在忙碌於顧三餐、顧生活之際，被惡魔偷走了靈魂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言