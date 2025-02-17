萬里國中代理師求職被逼兼行政 新北教育局：已糾正

新北萬里國中日前教甄一名李姓男子，校方要求除上課外，也要兼任職探中心組長，遭李男拒絕，校方事後不錄取，李男揚言在校門口放炸彈。對此，代理暨代課教師產業工會質疑，校方強迫代理兼行政職，且未報請教育局，凸顯代理教師求職困境。新北教育局說，該校未依規報請局端，已函文糾正學校說明並改善。

李男多年前曾在高中任教，日前參加萬里國中公民教師甄選，面試過程由學務、教務主任面談，覺得有疑慮。校長馮麗慧和李男見面時，詢問若錄取，除要上課，要兼任職探中心組長，問他能否勝任？李男回答可能沒有辦法，校方事後決定不錄取，因此李男揚言在校門口放炸彈。

代理暨代課教師產業工會指出，這起事件凸顯代理教師求職面臨不合理工作要求，據高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第17條，明訂代理教師不得兼任行政職務，校方卻要求代理須兼任職探中心組長，教師無法勝任而拒絕校方，最終未獲聘任。此外，萬里國中甄選結果應於當日下午4時前公告，但該校卻未能準時公告，影響應試教師的權益。

工會質疑，學校是否濫用行政裁量權，強迫代理在應聘時承擔額外的行政職務？萬里國中在面試期間要求代理兼任行政，是否報請新北教育局核准？工會強調，學校不應在面試過程中，對代理教師施加額外的行政工作要求，也反映教育體制行政過量，與正式教師不願接任行政工作的結構性問題。

工會建議，提高行政加給，或將行政工作專職化，讓負責行政的工作者不再是以兼任形式負擔。這樣一來，既能減輕教師的額外負擔，也能確保學校行政工作運行。

新北教育局說，嚴厲譴責該應聘教師因不錄取，揚言在學校放置炸彈的行為，絕對依法究辦，另外向學校了解，該名考生未錄取原因，是甄選未達口試及試教最低錄取門檻，試教過程屢屢出錯，經甄選委員會決議後未予錄取。

不過萬里國中未於招聘時，同步專案報教育局核准代理代課教師兼任行政職務，且未依學校簡章公告甄選結果等，新北教育局已函文糾正學校，並要求學校說明，並立即改善。教育局重申，新北市各級學校甄選代理代課教師須依法辦理，將持續督導各校落實甄選辦理，以避免爭議。