新北獲配1.5萬劑流感疫苗 20日開打「不開預約系統」

藝人大S因流感合併肺炎猝逝，引發流感疫苗搶打潮，行政院緊急加購10萬劑疫苗，其中以新北市分配到1萬5450劑最多，預計20日開打。新北衛生局指出，此次疫苗開放11類高風險族群接種，不會開放新北疫苗預約系統，而是公布接種院所名單，電話或現場預約。

疾管署指出，行政院增購10萬劑四價流感疫苗，由台灣東洋藥品公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，將於20日開打，提供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類原計畫第一階段實施對象公費接種。

新北衛生局說，此次公費流感疫苗施打，不開放新北疫苗預約系統，但將公布接種院所名單，供民眾使用，電話或現場預約由院所自行決定。至於是否加開社區接種站，衛生局指須視打氣評估。