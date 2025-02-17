退役警犬邁入老年 新北動保處贈寵物白金卡
新北市刑大去年底為6隻退役警犬，舉辦退役儀式，其中包含高人氣警犬「福星」。新北動保處為每隻榮退警犬，致贈寵物白金卡，提供健康檢查、寄生蟲給藥與疫苗預防注射服務，確保牠們能在退休後，能得到完善的醫療照顧。
高人氣榮退警犬「福星」是一隻拉不拉多公犬，曾在警犬隊接受專業訓練，並成為一隻血跡偵搜犬。牠的超能力是能夠分辨從各種血液中辨識出人血。而認養福星的飼主林志倫原就是警犬隊的領犬員，林表示福星對自己而言，是無法取代的家人，願意陪伴福星度過退休後的生活，並衷心希望福星能在未來的日子裡健康平安。
動保處毛寶貝醫療中心獸醫師呂信璋說，榮退警犬年齡已超過7歲，將步入老齡，一些心臟病等慢性疾病陸續出現，動保處提供全面的健康體檢，內容包括心血管、關節、牙齒及其他常見疾病的檢查。
新北市動保處說，警犬、消防犬及檢疫犬等工作犬，在服役期間，動保處皆定期關懷其飼養環境及健康；另外，為鼓勵民眾到各公立動物之家認養動物，認養犬貓一樣可獲得寵物白金卡，去年已有3557隻毛寶貝獲得白金卡，享有終身免費至動物之家注射狂犬病疫苗及醫療諮詢福利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言