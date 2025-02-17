退役警犬邁入老年 新北動保處贈寵物白金卡

新北市刑大去年底為6隻退役警犬，舉辦退役儀式，其中包含高人氣警犬「福星」。新北動保處為每隻榮退警犬，致贈寵物白金卡，提供健康檢查、寄生蟲給藥與疫苗預防注射服務，確保牠們能在退休後，能得到完善的醫療照顧。

高人氣榮退警犬「福星」是一隻拉不拉多公犬，曾在警犬隊接受專業訓練，並成為一隻血跡偵搜犬。牠的超能力是能夠分辨從各種血液中辨識出人血。而認養福星的飼主林志倫原就是警犬隊的領犬員，林表示福星對自己而言，是無法取代的家人，願意陪伴福星度過退休後的生活，並衷心希望福星能在未來的日子裡健康平安。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師呂信璋說，榮退警犬年齡已超過7歲，將步入老齡，一些心臟病等慢性疾病陸續出現，動保處提供全面的健康體檢，內容包括心血管、關節、牙齒及其他常見疾病的檢查。