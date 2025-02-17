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退役警犬邁入老年 新北動保處贈寵物白金卡

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市去年有6隻警犬退役。本報資料照片
新北市去年有6隻警犬退役。本報資料照片

新北市刑大去年底為6隻退役警犬，舉辦退役儀式，其中包含高人氣警犬「福星」。新北動保處為每隻榮退警犬，致贈寵物白金卡，提供健康檢查、寄生蟲給藥與疫苗預防注射服務，確保牠們能在退休後，能得到完善的醫療照顧。

高人氣榮退警犬「福星」是一隻拉不拉多公犬，曾在警犬隊接受專業訓練，並成為一隻血跡偵搜犬。牠的超能力是能夠分辨從各種血液中辨識出人血。而認養福星的飼主林志倫原就是警犬隊的領犬員，林表示福星對自己而言，是無法取代的家人，願意陪伴福星度過退休後的生活，並衷心希望福星能在未來的日子裡健康平安。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師呂信璋說，榮退警犬年齡已超過7歲，將步入老齡，一些心臟病等慢性疾病陸續出現，動保處提供全面的健康體檢，內容包括心血管、關節、牙齒及其他常見疾病的檢查。

新北市動保處說，警犬、消防犬及檢疫犬等工作犬，在服役期間，動保處皆定期關懷其飼養環境及健康；另外，為鼓勵民眾到各公立動物之家認養動物，認養犬貓一樣可獲得寵物白金卡，去年已有3557隻毛寶貝獲得白金卡，享有終身免費至動物之家注射狂犬病疫苗及醫療諮詢福利。

新北市刑大去年底為6隻退役警犬，舉辦退役儀式，其中包含高人氣警犬「福星」。圖／新北市動保處提供
新北市刑大去年底為6隻退役警犬，舉辦退役儀式，其中包含高人氣警犬「福星」。圖／新北市動保處提供
新北市動保處獸醫師為警犬健康檢查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處獸醫師為警犬健康檢查。圖／新北市動保處提供

動物之家 警犬

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