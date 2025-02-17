公費流感疫苗到貨 北市逾萬劑20日起開放11族群接種

大S流感猝逝引發國人搶打疫苗，全台公費疫苗全數用罄，中央急採購10萬劑公費流感疫苗，北市獲配1萬1160劑，20日起將於聯醫12院區開打。衛生局表示，相比過年前上周疫情趨勢有下降趨勢，但還是呼籲高風險族群盡快施打，此次共開放11類族群接種，後續中央會視施打狀況滾動調整。

疾病管制科長張惠美指出，上周類流感急門診約1.4萬多人，較前一周減少16.5%，北市目前接種率約3成左右，但不包含自費接種流感疫苗者，雖流感疫情目前看起來有緩降趨勢，但還是呼籲高風險族群，包含65歲以上長者、機構長者、慢性病患若尚未接種，還是應盡快預約施打。

台北市此次獲配1萬1160劑公費疫苗將於2月20日起於聯合醫院各院區及12區院外門診部提供接種至疫苗用罄為止，而東洋藥品也捐贈1000劑含佐劑，專供65歲以上長者施打流感疫苗，張惠美表示，含佐劑可誘發、延長和增強針對流感病毒的特異性免疫反應，藉由促使身體產生更多抗體，保護力可延長到一年，會鼓勵長者優先選用。

衛生局補充，公費增購流感疫苗提供11類高風險族群接種，包含65歲以上者長者、55歲以上原住民、安養長照機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等，符合資格民眾可至聯醫各院區預約或至12區院外門診部現場掛號。