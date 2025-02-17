汐止人等捷運這麼多年 侯友宜：汐東線工程速度要更快

新北市長侯友宜今天到汐止區，視察配合捷運汐東線的吉林街新設雨水箱涵工程。侯說，要徑工程進度目前達到32.5%，超前4.4%。汐止人等捷運等了這麼多年，所以汐東線的速度更要快。

侯友宜在2020年與時任交通部長林佳龍、台北市長柯文哲和基隆市長林右昌，召開「四首長會議」，達成推動汐東線和基捷共識，並由新北市扛起興建汐東捷運責任。在中央完成綜合規畫核定作業，基本設計經費審議通過後，市府辦理工程招標，預定下月動工。

考量興建汐東線捷運可能遭遇的難題，新北捷運工程局先行發包要徑工程，並在前年底動工。要徑工程項目包括吉林街、福德三路拓寬並增設排水箱涵，解決南陽街在下大雨時常積淹水問題。從同興路到台鐵汐科站的大同路自來水管也會遷移，以利日後施作捷運墩柱基礎，並避免影響用路及民生用水，總經費是3億9526萬元。

侯友宜今天上午10時到吉林街視察涵洞工程現場，聽取捷運工程局第二工務所主任謝欣盎簡報工程內容和進度。謝說，自來水管線遷移和新設雨水箱涵日夜輪番施作，目前進度超前4.44%。

捷運局長李政安表示，新設箱涵位在地下5公尺，加上高2公尺，遠比目前南陽街集水井低，可以有效接引水流，大大減輕南陽街積淹水疑慮。

侯友宜表示，道路拓寬時加設排水箱涵，是為了讓吉林街、福德三路到南陽街一帶，長期的積淹水問題能夠解決。未來汐東線主體工程施作過程，也不會影響到吉林街的交通，造成壅塞。因為道路拓寬到16公尺後，還是維持目前雙向通車方式。