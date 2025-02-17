新店區溪洲河濱公園重新規畫動工 打造梯田漫步區拚年底完工

新店溪從碧潭橋到陽光橋兩座人行步道橋所串聯起的新店溪中游迴圈，是新店溪全段最具人氣的河濱親水空間，也是新北市河濱使用量最高區段之一，因鄰近新店溪左岸自行車道主線道，可體驗原始林茂。新北市高灘處近期完成新店區溪洲河濱公園全新規畫，可打造新店溪左岸新一波的休憩亮點，讓民眾更親近生態綠地。

新北高灘處長黃裕斌說，新店區溪洲公園現況環境多為豐富草地、矮灌木及既存的喬木植栽綠地，具有開發價值，可提供民眾駐足停留。為此，新規畫的溪洲河濱公園爭取到「全國水環境改善計畫」補助經費，將投入4600萬元，改造面積約為3萬4000平方公尺，將順應自然的地形變化，規畫三大分區「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」、「悠活大平台區」，延伸原有的景觀步道，串接碧潭及陽光運動區。

設計團隊以「樂趣X悠遊」為核心概念，結合當前流行的CHILL元素，推出「CHILL LAND 趣悠天地」，今天開工，拚年底前完工，盼提供都市居民兼具趣味和悠閒的休憩場所。

黃裕斌說，「梯田漫步區」是利用地區落差，將砌石駁坎改造為觀景座階，民眾可眺望碧潭堰；此外，入口廣場設置立體文字入口意象，提供民眾拍照打卡。「樂活林蔭區」是利用茂密樹林和多變地形，結合現有兩個滯洪池，以及優美的落羽松群打造靜瑟城市秘境，此區是稀有鳥種的棲息地，民眾走在林間步道不僅享受幽靜的林蔭，還能就近觀賞鳥類生態。

在「悠活大平台區」裡，使用既有薄膜遮棚下的廣場設休憩木平台及吧台式休憩區，以減量設計及避免影響生態環境為為優先考量，打造新生態園區。且溪洲公園地勢比較高，民眾可利用自然坡度遠眺對岸親情河濱公園、人工溪流及小碧潭站的優美天際線，讓民眾在自行車騎行過後能夠放鬆休息。