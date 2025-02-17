新北7832個路邊車格導入智慧系統 減少駕駛繞行時間

都會區普遍有停車困難的挑戰，為推動智慧城市願景，新北市交通局在7832個路邊停車格導入智慧停車服務系統，提供24小時空位資訊，讓路邊停車更省時便利，也有助提升交通秩序。

新北市交通局停車營運科長許芫綺說，新北市自2022年4月起陸續建置路邊智慧停車系統，至今已在1254格停車格建置智慧開單設備，及6578格停車格建置地磁偵測設備，透過車輛動態偵測、車牌辨識自動收費等功能，提供路邊智慧停車服務。

許芫綺指出，智慧停車系統24小時偵測停車格空位資訊，結合雲端資料整合技術，以地圖將空位資訊呈現於「新北市即時交通資訊網」、「易停網」及「停車大聲公」App，以顏色區分呈現停車格即時資訊。車主只要在出發前先打開App查看即時空位資訊並導航至停車格，就可減少四處繞行尋找路邊停車位的時間，享有更便捷、智慧的停車服務。

此外，交通局在新北市的39所托嬰（幼）機構繪設297個家長接送停車格，並依學校上、放學時間，人性化設定6至15分鐘免費停車時間，讓家長一個人也能安心停車接送孩童。為了讓貨運物流司機更容易找到停車位，安心裝卸貨物，交通局在107條路段、247格裝卸貨停車格導入智慧停車服務，提高車格周轉率至7.55轉，間接帶動宅配經濟蓬勃發展。

交通局表示，只要道路條件允許，新北所有路邊停車格都將建置智慧停車設備，道路淨寬不足的路段也將設置地磁偵測設備，以擴大即時空位資訊服務範圍，讓找車位更輕鬆、方便。