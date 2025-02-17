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蛇年台北燈節落幕吸客361萬人潮 最夯5大打卡燈區曝光
台北燈節昨天落幕，今年主燈首度移師中山堂，整個展期儘管受濕冷及下雨天氣影響，但仍吸引逾361萬人潮賞台北燈節。
觀傳局也統計，今年台北燈節五大最夯的打卡燈區，包括設置於中山堂廣場的主燈「福蛇豆豆」，高達13米以繽紛色彩、幾何圖形並融合街頭潮流元素，5分鐘主燈秀聲光效果十足，吸引賞燈民眾駐足觀賞。
還有西本願寺的「祈福燈林」，掛滿賞燈民眾的祈願竹片；紙雕藝術家李信慧的「白蛇轉」燈區也吸引不少情侶合影。另外，福星國小學生與藝術家布雷克創作的「跳躍新春」燈區，因五彩繽紛燈籠廊拍照相當漂亮，成為今年燈節必拍的打卡點之一。
至於今年台北燈節友好燈組數量也創新高，今年聯手16個友好城市國家響應，其中印度、日本和歌山縣首次參展，為今年的友好燈區再添光采。其中日本搖滾天團GLAY主唱兼藝術家TERU打造「等待豐收的樹」燈組，吸引大量樂迷與藝術愛好者來訪欣賞。
北市觀傳局表示，「2025台北燈節」2月16日畫下完美句點，接下來還有3月「2025台北花伴野餐」和4月「台北開齋節歡慶活動」接續登場，5月「2025雙北世界壯年運動會在台北」也將熱血開賽，歡迎民眾熱烈參與及支持。
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