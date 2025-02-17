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期待基捷帶動房地漲價 得知會被徵收蓋變電站居民火了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
政府推動基隆捷運建設，有意將八堵站預定地旁住宅區變更為電變站，引爆居民怒火，懸掛看板抗議。記者邱瑞杰／攝影
政府推動基隆捷運建設，有意將八堵站預定地旁住宅區變更為電變站，引爆居民怒火，懸掛看板抗議。記者邱瑞杰／攝影

新北市捷運工程局主導捷運汐東線工程，市長侯友宜今視察捷運要徑工程。基隆捷運與汐東線相通，新北一併納入規畫。由於社后機廠服務量能有限，規畫在八堵增設機廠，傳出徵收民宅土地興建主變電廠，民眾高掛看板，抗議政府強徵民地。

捷運汐東線預計下月開工，新北市政府先前已發包「要徑工程」，包括拓寬吉林街、福德三路，提前為捷運民生汐止線排除可能的障礙。要徑工程也設計在吉林街箱涵工程，一併解決當地積淹水問題，新北市長侯友宜今早視察箱涵工程，確保工程品質，並能發揮工程效益。

基隆捷運前期作業同步推進，但因變電廠規畫案引發民怨。新北市捷運局本月初在基隆市暖暖區舉辦「變更台北市南港區都市計畫（配合基隆南港通勤軌道建設計畫）」草案公開展覽前座談會，提及有意徵收基捷八堵站預定地北方土地，做為基捷主變電站用地，因為當地八中里的20多戶民宅被納入，引爆民怨。

里民在社區懸掛兩面抗議看板，一面寫著「抗議！抗議！政府強徵民地 作為捷運變電站」，另一面寫著「政府因捷運設變電站，竟要強制徵收民地。八中社區金華街長年限建，房屋老舊，居民皆為老弱婦儒。然八中里內有大路台鐵、國有財產局及如中台煤礦等土地，為何要強徵百姓的小片土地。」

江姓男子代表里民發聲，指限建已讓屋主叫苦不已，現在要徵收他們的土地，讓人情何以堪，要求優先在公有地規畫變電站，保障人民居住權。

新北市捷運局事後解釋，舉辦都市計畫公開展覽前座談會，就是要聽取地方民眾對都市計畫的意見，再廣納民意，據以研議可行方案。新北和基隆市府研擬都市計畫草案，既要顧及捷運發展，也會保障地主權益。草案出爐後，還會公開展覽、辦說明會，再進入審議階段。

基隆市交通處表示，民汐線與已核定的基隆捷運、汐東捷運，將整合為相同的車輛及機電系統，考量社后機廠無法容納多出來的營運列車數，因此規畫在八堵增設機廠，作為基隆端發車與收車的營運據點。

交通處說，會持續與新北溝通，將捷運所需變電設施，調整至公共設施用地或台鐵閒置土地，並與捷運民汐線規畫的八堵機廠整合，保障民眾的權益。未來無論是由台北市或新北市擔任八堵機廠的主辦單位，基市府都將要求八堵機廠，必須搭配適當的商業或住宅聯合開發設施，連接台鐵八堵後站（八中里）與前站（八堵路），縫合八堵地區長期以來，被山陵、河川、鐵路分割的地形，促進城市發展，爭取基隆市民最大利益。

政府推動基隆捷運建設，有意將八堵站預定地旁住宅區變更為電變站，引爆居民怒火，懸掛看板抗議。記者邱瑞杰／攝影
政府推動基隆捷運建設，有意將八堵站預定地旁住宅區變更為電變站，引爆居民怒火，懸掛看板抗議。記者邱瑞杰／攝影
政府推動基隆捷運建設，有意將八堵站預定地旁住宅區變更為電變站，引爆居民怒火，懸掛看板抗議。記者邱瑞杰／攝影
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基隆捷運 都市計畫

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