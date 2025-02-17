LaLaport下月開幕 考驗南港交通

北市南港大型購物商場LaLaport下月開幕，周邊交通大考驗，交通局尚未核准開幕交維計畫，部分仍待修正。業者預估開幕期間平日人潮約4.5萬、假日近7萬，地方人士憂心淪為交通地獄，業者擬祭優惠措施，引導消費者多搭大眾運輸。

北市交通局科長林育生表示，LaLaport開幕交維計畫還有細部要調整，包括停車場進出動線、滿場配套措施，及鼓勵大眾運輸優惠細節，包括酷澎券等。交通局也要求業者要擴大交通因應範圍，警局南港分局則要求提出加強義交派勤時段及點位的補充計畫。

LaLaport開幕帶來的人車潮，影響較大路段包括經貿一、二路，及南港路、三重路、南湖大橋等周邊，業者提出鼓勵消費者搭乘大眾運輸的優惠計畫，包括推出大眾運輸優惠酷澎券、滿額免費宅配等，減少開車。

所在地北市三重里長江輝吉憂心，南港展覽館周邊只要有電腦展等大型會展就大塞車，如果沒有完整交維規畫，開幕一定塞爆，「怕比大巨蛋還嚴重」。

周邊新富里長許睦燦也說，周邊里民擔心除了塞車，還有違停問題，接下來LaLaport開幕，擔心停車空間更缺、違停更嚴重。

北市議員陳宥丞說，LaLaport開幕後，因周邊有南港展覽館、台北流行音樂中心等，大型活動、會展或周年慶應比照信義計畫區，通盤審核交維計畫，而非只針對單一會展或商場，以免商場活動、電腦展等同時間舉行，衝擊交通。