補助換熱水器預算 北市滾動調整

台北市2008年起補助民眾汰換熱水器，今年預算僅編90萬，已用70萬，使用率近8成。議員認為，一氧化碳中毒逾8成是熱水器安裝不當，該補助平均每年5月就用罄，消防局預算捉襟見肘。消防局表示，近年申請減少，若有增加趨勢，會滾動調整預算。

防範一氧化碳中毒補助遷移或更換熱水器執行計畫，經消防人員評估確認，最高每戶補助3000元，低收或身障最高可獲補助1萬2千元，2022年補助398戶、2023年383戶，2024年至10月25日補助386戶。

議員曾獻瑩調閱近10年數據，發現該補助每年平均5月就全數用罄，顯示需求頗高，但市府預算卻逐年減少，去年編列120萬，今年大砍四分之一減至90萬元，截至目前已使用70萬元。

曾獻瑩說，歷年一氧化碳中毒，超過8成是熱水器安裝位置不當，補助遷移或更換不當位置的熱水器，可保障民眾生命安全，消防局應確保有一氧化碳中毒風險的家庭都能獲得補助，不能因預算有限，成為市民安全的破口。

消防局火災預防科長呂佳憲表示，補助政策上路多年，許多家庭已完成熱水器遷移或更換，整體申請量逐年減少，預算編列才會下降，若需求有增加，會滾動式調整增列。