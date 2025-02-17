新北防工地鄰損 特定基地建照嚴審

工地鄰損案層出不窮，新北工務局近期邀公會討論，對危老重建、基地開挖比鄰房基礎深度差逾6公尺、地質條件特殊或敏感地層且未使用連續壁工法等案，申請建造執照時，由專業技師公會做實質審查，從設計階段就加強控管。新北工務局長馮兆麟說，具體作法今年上半年會上路。民代建議搭配監測系統，針對小基地訂定適切工法。

新北市工務局指出，目前興建中工地約1500件，鄰損案一年約100件，9成是輕微損壞，如牆壁裂縫增加、材料掉落鄰地等。北市去年則接獲275件工地鄰損案。

北市去年6月修正「特殊結構建築物委託審查原則」，包含基地位於地質軟弱地區、開挖深度達9公尺或6公尺以上未採用適當擋土工法、高度土壤液化潛勢淺開挖未達地下3層、地下層單層高度5公尺以上及樓板高程不一致、山坡地擋土牆高度超過5公尺等，納入結構外審適用範圍。

都會區小基地案場，很多是危老重建案，通常鄰近建物也很老，為防止鄰損案一再發生，新北工務局邀集土木、建築、結構、大地、地質等5大專業公會討論，針對危老申請案或未使用連續壁的建案，在建造執照審查過程，就開挖支撐等規畫設計內容，由專業技師公會加強審查。

新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，提高工地管理強度有其必要性，除公部門把關，透過第三方專業團體強化控管是一大助力，多雙眼睛幫忙提醒，也減少盲點，但關鍵仍在第一線施工廠商及人員。

新北市建築師公會理事長汪俊男說，除了設計的源頭管理，營造廠與施作端的落實程度是重中之重，若因為趕工、專業不足等因素讓施工計畫打折扣，還是很難排除風險。

發生在1月5日的三重區六張街工地鄰損案，事發迄今1個多月，傾斜拆除的184號、190號共有8戶，莘聖建設總經理趙建勳證實，與受災拆除的8戶有談出共識，5戶選擇合建、1戶採取買賣、1戶傾向用賠償，剩1戶未定案。

趙說，這起案件人禍成分大，營造廠工人發現問題第一時間沒立即通報處理，導致傷害擴大，後續會向營造廠求償。