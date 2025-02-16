民眾黨新北2026布局強攻「這幾區」 黃國昌：1年內提城市藍圖

民眾黨主席黃國昌今主席新北幹部座談會，分析2024年大選得票率，認為2026年應在新莊、板橋、三蘆及土樹三鶯選區下功夫，尤其應把握都市化程度高、知識普及程度高的區域，是民眾黨強項，也是必爭之地。黃國昌強調，2026年新北每一選區都會提名，並強化新北地方黨部智庫能量，一年內提出城市清楚的藍圖。

黃國昌今在幹部座談會上分析，2024年總統大選柯盈配在新北得票率26.24%、64.5萬票，而政黨票22.89%、55.6萬票，兩者在誤差範圍，從得票分布發現有民眾黨議員的選區，高於平均，另外在五股、林口、鶯歌、三重、蘆洲也是高於平均，但中永和傳統藍營票倉，得票率卻不如預期。

黃國昌說，民眾黨有優勢在於都市化程度高、知識普及度高的區域，從2024年選票分析來看，沒道理民眾黨在新北市只有一席議員，因此2026年民眾黨目標在新北市一定要有黨團。

黃點名，新莊、三蘆、板橋及土樹三鶯是第一級戰區，勢必要強攻下來，而淡八選區、五泰林、中和及大新店選區第二級戰區，也要攻下，並宣布2026年每一選區都要有人下去選，包括山地原住民、平地原住民選區。