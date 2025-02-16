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民眾黨新北2026布局強攻「這幾區」 黃國昌：1年內提城市藍圖

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨新北市黨部舉辦2025民眾新北幹部首場座談，代理主席黃國昌出席，針對外界質疑他要如何將小草變蔥粉，他也回應小草就是小草，永遠都是台灣民眾黨的小草，未來小草將變成大草原。記者葉信菉／攝影
民眾黨新北市黨部舉辦2025民眾新北幹部首場座談，代理主席黃國昌出席，針對外界質疑他要如何將小草變蔥粉，他也回應小草就是小草，永遠都是台灣民眾黨的小草，未來小草將變成大草原。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席黃國昌今主席新北幹部座談會，分析2024年大選得票率，認為2026年應在新莊、板橋、三蘆及土樹三鶯選區下功夫，尤其應把握都市化程度高、知識普及程度高的區域，是民眾黨強項，也是必爭之地。黃國昌強調，2026年新北每一選區都會提名，並強化新北地方黨部智庫能量，一年內提出城市清楚的藍圖。

黃國昌今在幹部座談會上分析，2024年總統大選柯盈配在新北得票率26.24%、64.5萬票，而政黨票22.89%、55.6萬票，兩者在誤差範圍，從得票分布發現有民眾黨議員的選區，高於平均，另外在五股、林口、鶯歌、三重、蘆洲也是高於平均，但中永和傳統藍營票倉，得票率卻不如預期。

黃國昌說，民眾黨有優勢在於都市化程度高、知識普及度高的區域，從2024年選票分析來看，沒道理民眾黨在新北市只有一席議員，因此2026年民眾黨目標在新北市一定要有黨團。

黃點名，新莊、三蘆、板橋及土樹三鶯是第一級戰區，勢必要強攻下來，而淡八選區、五泰林、中和及大新店選區第二級戰區，也要攻下，並宣布2026年每一選區都要有人下去選，包括山地原住民、平地原住民選區。

此外，黃國昌說將溝通、論述及組織更強化，其中論述部分，落實地方黨部智庫，未來一年內針對新北市未來的發展、城市的定位、不同的區位，如何發揮新北競爭的優勢，未來一年之內要提出新的藍圖，「不然我們2026年要怎麼跟人家選舉？」

民眾黨新北市黨部舉辦2025民眾新北幹部首場座談，代理主席黃國昌（右二）出席，針對外界質疑他要如何將小草變蔥粉，他也回應小草就是小草，永遠都是台灣民眾黨的小草，未來小草將變成大草原。記者葉信菉／攝影
民眾黨新北市黨部舉辦2025民眾新北幹部首場座談，代理主席黃國昌（右二）出席，針對外界質疑他要如何將小草變蔥粉，他也回應小草就是小草，永遠都是台灣民眾黨的小草，未來小草將變成大草原。記者葉信菉／攝影

民眾黨 黃國昌

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