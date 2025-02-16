越南移工在異鄉不孤單 同鄉歌手用歌聲撫慰人心

新北市外籍移工有9萬1千餘人，其中越南勞工占3萬2千餘人，越南新住民也有2萬1千餘人，在台的越南族群愈來愈多，新北市勞工局今天在板橋車站前廣場辦「2025台越同樂在新北」，邀請新二代歌手桃子、知名歌手範長（Phạm Trưởng）輪番獻唱，範長登場時，台下一片手機海，用歌聲凝聚在場3000名越南同鄉的心。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，新北市外籍移工已達9萬1千餘人，其中越南移工有3萬2千餘人，另外越南新住民也有2萬1千餘人，越南人對新北市經濟發展、家庭照顧做出貢獻。越南和台灣同樣歡慶農曆新年，希望透過一場專屬於越移工的盛會，讓移工們在台灣找到歸屬感。

活動由22歲新二代胡佳㜫、哈囉越南舞蹈團揭開序幕。台越混血歌手桃子（Đào tử） ，演唱越、英、中混搭的饒舌創作歌曲，深受聽眾喜愛。壓軸安排範長登台，一出場現場立即出現一片機海，他也展現抒情混合電音唱跳歌手的魅力，一度跳下舞台和移工擊掌，氣氛超嗨。