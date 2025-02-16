為地球唱！北水處嘻哈大賞開跑 衝人氣先上架先累點閱

台北自來水事業處舉辦「源源不絕! 2025嘻哈大賞」即日起報名，今年主題「為地球而唱-Be like Water」，號召勇於表達自我的嘻哈年輕人為地球而唱。今年也打破統一上架，採先創作先上架，可搶先累積點閱數，搶最佳人氣及網路人氣獎。

去年首屆校際嘻研CYPHER競賽「源源不絕! 2024嘻研CYPHER大賞」，帶動全國北、中、南、東各高中大學200位嘻哈研究社學生參與，學生用音樂訴說對地球的關懷，具內涵的高品質創作深刻打動人心。

北水處長范煥英表示，今年創作主題「為地球而唱-Be like Water」，意旨如水般的無限創作可能，沒有限制框架，自由變化，如李小龍的武藝似水無形，既柔且剛，如同人類面對大自然反撲的對應與思考，可以透過各種方式與途徑，表達與實踐對環境的反思與影響。

北水處表示，為擴大學生參與，今年競賽包括CYPHER團體組與新增個人組，團體組以社團名義報名，最少三人，參與團體組者亦可報名個人組創作，原創音樂作品不限上傳形式報名參賽，由YouTube網路點閱數進行排名，團體組前10名可獲得每組1萬5千元「創作激勵獎」，第一名還可獲「最佳人氣獎」3萬元獎金，而個人組前3名「網路人氣獎」可獲得1萬元、7千元、5千元獎金，並在今年4月26日站上決賽大舞台演出。

即日起報名至4月7日截止，團體組於現場決賽演出，將首創評審團制度，號召對嘻哈音樂有研究、有專業、有喜好的50位聽眾擔任評審團，於決賽現場投下心目中的「最佳演出獎」。

北水處說明，這不僅是一次競賽，更是一次鼓勵年輕人創作的引擎，希望藉由「源源不絕! 2025嘻哈大賞」激發學生的創作潛能，素有地下嘻哈殿堂之稱的PIPE Live Music音樂展演空間，也特別在報名期間免費提供錄音服務。